Próxima noite será a melhor para observar a chuva de meteoros Perseidas; entenda o fenômeno

Uma das chuvas de meteoros mais aguardadas do ano, a Perseidas, terá seu período de maior atividade no Hemisfério Sul entre a noite desta quarta (12) a madrugada de quinta (13). O fenômeno será favorecido pela Lua Nova, que ofusca menos os meteoros mais fracos. A chuva poderá ser observada a olho nu, principalmente em locais escuros e afastados das luzes das cidades.

As Perseidas acontecem todos os anos quando a Terra atravessa a corrente de detritos deixada pelo cometa 109P/Swift-Tuttle. As pequenas partículas entram na atmosfera a cerca de 60 km/s e queimam em alta velocidade, produzindo os rastros luminosos conhecidos como estrelas cadentes.

O período de atividade da chuva vai de 17 de julho a 24 de agosto. O máximo tradicional está previsto para ocorrer entre 23h da quarta (12) e 1h de quinta (13), mas a janela de maior atividade será mais ampla, entre 19h de 12 de agosto e 6h de 13 de agosto.

A taxa nominal prevista é de até 100 meteoros por hora em condições ideais. Na prática, porém, a quantidade observada costuma ser menor. Em 2026, a atividade de fundo das Perseidas também pode ficar abaixo desse valor.

Onde será possível observar

As melhores condições serão encontradas nas latitudes médias do Hemisfério Norte, onde a constelação de Perseu, que dá nome à chuva, fica mais alta no céu. Nesses locais, a quantidade de meteoros tende a aumentar ao longo da madrugada.

No Brasil, a observação será mais difícil,. Ainda assim, moradores das regiões Norte e Nordeste poderão encontrar condições mais favoráveis, enquanto outras áreas também poderão registrar meteoros se o céu estiver limpo e houver pouca poluição luminosa.

Os meteoros podem aparecer em qualquer parte do céu, embora suas trajetórias pareçam partir da região de Perseu. Por isso, não é necessário olhar diretamente para a constelação. O ideal é observar uma área ampla, entre 50 e 70 graus acima do horizonte.

Não é necessário usar telescópios ou binóculos. A olho nu, o campo de visão é maior e permite acompanhar mais meteoros.

A recomendação é procurar um local escuro, longe das luzes urbanas, com o horizonte livre de prédios, árvores e outros obstáculos. O ideal é que os olhos fiquem longe de telas e fontes de luz para se adaptarem à escuridão por 30 minutos antes da observação.

Também é aconselhável permanecer no local por algum tempo, entre uma e três horas, já que a atividade dos meteoros varia ao longo do tempo.

O melhor momento tende a ser algumas horas depois do anoitecer e, principalmente, antes do amanhecer, quando o radiante estará mais alto no céu.

Por que as Perseidas acontecem?

O cometa Swift-Tuttle, corpo progenitor das Perseidas, leva cerca de 133 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Apesar disso, a Terra atravessa todos os anos a nuvem de partículas deixada pelo cometa ao longo de sua trajetória.

Quando esses fragmentos entram na atmosfera terrestre, o atrito provoca seu aquecimento e produz os clarões observados no céu. As Perseidas são conhecidas por meteoros rápidos e brilhantes, rastros luminosos persistentes e ocasionais bolas de fogo.