HOMEM ENCONTRADO MORTO E CARBONIZADO EM GOIOERÊ É IDENTIFICADO

Marcelo Silvano da Silva, de 44 anos, foi identificado como o homem encontrado morto e carbonizado em um terreno na região central de Goioerê, na noite do último domingo (20).

Marcelo era morador de Formosa do Oeste e trabalhava como vendedor de pomadas. Segundo informações preliminares, ele teria ido até Goioerê para realizar vendas.

O corpo foi localizado por populares após o forte odor chamar a atenção. A suspeita inicial é de que Marcelo tenha sido morto no próprio local.

Ainda conforme as informações preliminares, a vítima apresentava um ferimento na cabeça, que pode ter sido causado por um pedaço de madeira, além de lesões provocadas por faca. Posteriormente, o corpo teria sido carbonizado.

A Polícia Civil de Goioerê investiga o homicídio e busca esclarecer a autoria e a motivação do crime.

📞 Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas à Polícia Civil de Goioerê pelo WhatsApp (44) 3522-1137 ou à Polícia Militar pelo 190.

📢 Divulgue sua empresa no Ubiratã Online! Espaços com preços especiais. WhatsApp: (44) 9 9142-1743.

📩 Envie fotos, vídeos, denúncias ou sugestões de pauta pelo WhatsApp: 📲 (44) 9 9925-5244

👉 Siga: @ubirataonline_oficial

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes