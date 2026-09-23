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🐾💜 SORTEIO ESPECIAL – 7 ANOS DA CAPRICHOS PET! 🎉
A Caprichos Pet está preparando uma comemoração especial e você pode concorrer a R$ 500 em vale-compras! 🛍️✨
📲 O sorteio está acontecendo lá no Instagram da Caprichos Pet!
🎁 COMO PARTICIPAR:
1️⃣ Siga o perfil @caprichospet_ubirata
2️⃣ Entre na publicação oficial do sorteio
3️⃣ Compartilhe o post nos seus Stories do Instagram
4️⃣ Marque o perfil @caprichospet_ubirata no Story
5️⃣ Deixe o Story publicado por 24 horas
📅 Sorteio: durante o evento de 7 anos da Caprichos Pet.
📍 Caprichos Pet – Ubiratã
💜 Não deixe para depois! Vá até o Instagram da Caprichos Pet, participe e boa sorte! 🍀🐶🐱
📲 Agende seu atendimento: (44) 9 970-1287
📸 Instagram: @caprichospet_ubirata
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