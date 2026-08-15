HOMEM FICA FERIDO EM ACIDENTE ENVOLVENDO CARRO E MOTOCICLETA EM CAFELÂNDIA

Um acidente de trânsito envolvendo um automóvel e uma motocicleta foi registrado por volta das 19h desta sexta-feira (14), em Cafelândia.

A ocorrência aconteceu no cruzamento da Avenida João Domingos Griggio com a Rua Moacir Antônio Clemente.

Conforme informações apuradas no local, a motocicleta teria colidido lateralmente com o automóvel, que seguia pela Rua Moacir Antônio Clemente.

O condutor da motocicleta sofreu ferimentos no rosto e em uma das pernas. Ele recebeu atendimento da equipe do SAMU e foi encaminhado ao PAM para atendimento médico.

A vítima foi identificada pelas iniciais A. A. O., morador de Cafelândia. O motorista do automóvel não ficou ferido.

A Polícia Militar esteve no local e realizou o registro da ocorrência. As circunstâncias exatas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

📍 Fonte: @reporter_vinicius_cardoso

Fonte: @onovooeste

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