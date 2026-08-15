DELEGADA DE CAMPINA DA LAGOA FALA SOBRE INVESTIGAÇÃO E AGRADECE FORÇA-TAREFA NO CASO ALEXANDRE

A delegada Dra. Muriel D’Ávila da Cunha, responsável pela Delegacia de Polícia de Campina da Lagoa, gravou um vídeo com informações sobre a investigação que terminou com a localização do corpo de Alexandre Henrique Ribas Marques dos Santos e a prisão de dois investigados.

Após quatro dias de buscas e diligências, a Polícia Civil, com apoio do Corpo de Bombeiros e do GOST, conseguiu localizar o corpo do jovem, que estava desaparecido desde a tarde de segunda-feira (10).

Em seu pronunciamento, Dra. Muriel também destacou e agradeceu o trabalho de todos os profissionais envolvidos na força-tarefa, ressaltando as inúmeras ligações, tratativas e o apoio recebido durante a investigação.

Entre os agradecimentos, estão os delegados Dr. Riad e Dr. Renato, do GOA; Tenente Ícaro e todo o efetivo do GOST e do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão, na pessoa do Capitão Mazzini; os policiais Matheus e Douglas, de Ubiratã; o Delegado de Ubiratã, Dr. André Dzindzik; e todo o efetivo da Delegacia de Polícia de Campina da Lagoa.

A delegada ressaltou que todos os envolvidos não mediram esforços e permaneceram firmes até o fim diante de uma ocorrência considerada delicada.

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