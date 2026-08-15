🤘 VEM AÍ O 2º UBIRATÃ BIKER FEST! 🏍️🔥

Prepare a moto, chame a galera e venha viver um fim de semana de muito rock’n’roll, diversão e paixão pelas duas rodas!

📅 28 a 30 de agosto de 2026

📍 Praça Horácio José Ribeiro – Ubiratã/PR

🎸 Grandes shows

🍔 Praça de alimentação

🏍️ Expositores

⛺ Camping

👧 Área kids

🎶 E muito rock’n’roll!

🎟️ Entrada: 1 kg de alimento não perecível.

Serão três dias de muita música, encontros, motos e diversão para toda a família!

🔥 2º Ubiratã Biker Fest: coloque a jaqueta, suba na moto e venha fazer parte dessa festa! 🤘🏍️

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