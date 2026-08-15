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🤘 VEM AÍ O 2º UBIRATÃ BIKER FEST! 🏍️🔥
Prepare a moto, chame a galera e venha viver um fim de semana de muito rock’n’roll, diversão e paixão pelas duas rodas!
📅 28 a 30 de agosto de 2026
📍 Praça Horácio José Ribeiro – Ubiratã/PR
🎸 Grandes shows
🍔 Praça de alimentação
🏍️ Expositores
⛺ Camping
👧 Área kids
🎶 E muito rock’n’roll!
🎟️ Entrada: 1 kg de alimento não perecível.
Serão três dias de muita música, encontros, motos e diversão para toda a família!
🔥 2º Ubiratã Biker Fest: coloque a jaqueta, suba na moto e venha fazer parte dessa festa! 🤘🏍️
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