Homem joga gasolina em policial e tenta atear fogo durante ocorrência

Um homem de 50 anos foi preso na noite do último sábado (4) após tentar atear fogo em um policial militar durante uma ocorrência em Itapiranga, no Oeste de Santa Catarina. As informações são do portal ND Mais, parceiro da Banda B.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência quando encontrou o suspeito segurando uma garrafa PET contendo gasolina.

Ainda conforme os policiais, o homem jogou o combustível sobre um dos militares e tentou incendiar o agente utilizando um isqueiro.

Para conter a agressão, os policiais utilizaram spray de pimenta. Mesmo assim, o suspeito fugiu por alguns metros, pegou um martelo e voltou a investir contra a equipe.

Após a nova tentativa de ataque, os militares conseguiram imobilizar o homem e colocá-lo na viatura

Segundo a PM, mesmo detido, o suspeito ainda tentou danificar o veículo policial durante o deslocamento. O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Para conter a agressão, os policiais utilizaram spray de pimenta. Mesmo assim, o suspeito fugiu por alguns metros, pegou um martelo e voltou a investir contra a equipe.

Após a nova tentativa de ataque, os militares conseguiram imobilizar o homem e colocá-lo na viatura.

Segundo a PM, mesmo detido, o suspeito ainda tentou danificar o veículo policial durante o deslocamento. O homem foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Banda B/ ND Mais.