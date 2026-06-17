Homem sofre queda de escada durante manutenção de câmeras no Bairro Santo Onofre

Um homem de 58 anos ficou ferido após cair de uma escada na manhã desta quarta-feira (17), em uma residência localizada na Rua Parecis, no Bairro Santo Onofre, em Cascavel.

Segundo as informações apuradas no local, a vítima realizava a manutenção de câmeras de monitoramento quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura aproximada de dois metros.

Com a queda, o homem sofreu ferimentos e apresentava suspeita de fratura em costelas. Equipes do SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foram acionadas para prestar os primeiros socorros.

Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação médica e realização de exames complementares.