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Homem sofre queda de escada durante manutenção de câmeras no Bairro Santo Onofre

Homem sofre queda de escada durante manutenção de câmeras no Bairro Santo Onofre

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Homem sofre queda de escada durante manutenção de câmeras no Bairro Santo Onofre
Homem sofre queda de escada durante manutenção de câmeras no Bairro Santo Onofre

Um homem de 58 anos ficou ferido após cair de uma escada na manhã desta quarta-feira (17), em uma residência localizada na Rua Parecis, no Bairro Santo Onofre, em Cascavel.

Segundo as informações apuradas no local, a vítima realizava a manutenção de câmeras de monitoramento quando perdeu o equilíbrio e caiu de uma altura aproximada de dois metros.

Com a queda, o homem sofreu ferimentos e apresentava suspeita de fratura em costelas. Equipes do SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) foram acionadas para prestar os primeiros socorros.

Após o atendimento inicial, a vítima foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação médica e realização de exames complementares.

Fonte do Artigo
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Corinthia Mes

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