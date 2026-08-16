Zenit Saint Petersburg x Dinamo Moscow – Análise, Onde Assistir, Hora e Escalações 16-08

Zenit x Dinamo Moscow se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Russo 2026. O duelo acontecerá neste domingo (16), às 08:30 (horário de Brasília), na Gazprom Arena. Ambas as equipes chegam para esse clássico em um bom momento na temporada, apesar de resultados distintos na última rodada. O Zenit busca se recuperar de uma derrota, enquanto o Dinamo Moscow vem de uma vitória e quer manter a boa fase para subir na tabela. Para se preparar para este grande jogo, confira a análise completa, as estatísticas de Zenit x Dinamo Moscow, onde assistir e as prováveis escalações neste conteúdo.

Retrospecto: Zenit busca recuperação, Dinamo em alta O Derby das Duas Capitais, como é conhecido o clássico entre essas equipes, promete ser uma partida eletrizante. Aqui no Correio Braziliense você vai encontrar as melhores análises esportivas e as últimas notícias esportivas. O Zenit Saint Petersburg busca recuperação no Campeonato Russo 2026. A equipe sofreu uma derrota na última rodada, que encerrou uma sequência de bons resultados. Jogando em casa, o time quer aproveitar o fator casa para voltar às vitórias e consolidar sua posição no topo da tabela. Por outro lado, o Dinamo Moscow chega com confiança após uma vitória importante. O visitante vive uma fase positiva e espera surpreender o adversário, mesmo atuando fora de casa. O histórico do confronto, no entanto, é favorável ao Zenit Saint Petersburg.

Zenit Saint Petersburg – Vice-líder busca a recuperação O Zenit chega para esta partida com um desempenho ofensivo forte, ocupando a vice-liderança do Campeonato Russo. A equipe teve um início de temporada muito bom, com duas vitórias convincentes, mas foi surpreendida com uma derrota na rodada mais recente. Nos três primeiros jogos da liga, o time marcou nove gols, mostrando seu poder de fogo. Entre as partidas do campeonato, o Zenit também venceu na Copa da Rússia, o que ajuda a manter a confiança do elenco para os próximos desafios. Agora, o objetivo da equipe é claro: aproveitar o fator casa para retomar o caminho das vitórias e se manter na briga pela liderança. Para isso, o time precisa reencontrar o equilíbrio e a consistência que marcaram o começo de sua campanha na competição. Zenit Saint Petersburg Zen 1 X Zenit Saint Petersburg Zen 1 X X 3 Zenit Saint Petersburg Zen X 5 Zenit Saint Petersburg Zen Zenit Saint Petersburg Zen 1 X

Escalação Provável do Zenit Saint Petersburg Adamov; Mantuan, Diveev, Nino e Vega; Barrios e Wendel; Glushenkov, Augusto e Pedrinho; Sobolev. Técnico: Sergey Semak.

Dinamo Moscow – Buscando embalar na temporada O Dinamo Moscow, tem uma performance instável e iniciou sua participação no Campeonato Russo com resultados mistos. Após três partidas, a equipe registrou uma vitória, um empate e uma derrota, o que a coloca na 9ª posição da tabela de classificação. Contudo, o momento atual é mais promissor, impulsionado por duas vitórias seguidas em diferentes torneios. O clube venceu a última rodada da liga e também a sua estreia na Copa da Rússia. Estes triunfos sinalizam uma recuperação importante, gerando expectativa positiva para os próximos jogos. O objetivo agora é manter essa boa fase e buscar uma sequência consistente de resultados para melhorar sua colocação na tabela. A equipe não tem jogadores lesionados ou suspensos para este confronto. Eles esperam conquistar um bom desempenho como visitante na atual edição do campeonato.

Escalação Provável do Dinamo Moscow Rasulov; Rubens, Ricardo, Osipenko e Cáceres; Bitello, Marinkin e Fomin; Arthur, Tyukavin e Gladyshev. Técnico: Sandro Schwarz.

Números de Zenit Saint Petersburg e Dinamo Moscow Dando uma olhada nos apps de apostas, você encontra todo tipo de estatística do Campeonato Russo. Para poupar, separamos os destaques mais importantes para o jogo de hoje. O Zenit leva vantagem no histórico recente, com 6 vitórias nos últimos 10 jogos contra o Dinamo Moscow . A equipe visitante venceu 3 vezes e houve 1 empate.

. A equipe visitante venceu 3 vezes e houve 1 empate. M. Glushenkov, do Zenit, é o destaque individual neste início de temporada, somando 4 gols e 1 assistência em 3 jogos disputados.

Pelo lado do Dinamo Moscow, o ataque é mais dividido. Arthur Gomes e D. Skopintsev marcaram 1 gol cada até agora na competição.

A. Sobolev também é peça importante no ataque do Zenit, com 2 gols e 1 assistência.

Onde Assistir Zenit Saint Petersburg x Dinamo Moscow O duelo entre Zenit Saint Petersburg x Dinamo Moscow hoje vai passar ao vivo em: TV: Xsports;

Streaming: BandPlay.

Ficha Técnica de Zenit Saint Petersburg x Dinamo Moscow Confira os detalhes da partida! Partida: Zenit Saint Petersburg x Dinamo Moscow

Zenit Saint Petersburg x Dinamo Moscow Torneio: Campeonato Russo 2026

Campeonato Russo 2026 Data: 16/08/2026

16/08/2026 Horário: 08h30 (Horário de Brasília)

08h30 (Horário de Brasília) Local: Gazprom Arena

Gazprom Arena Onde Assistir: Xsports e BandPlay