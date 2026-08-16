Zenit Saint Petersburg x Dinamo Moscow – Análise, Onde Assistir, Hora e Escalações 16-08

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Zenit x Dinamo Moscow se enfrentam pela 4ª rodada do Campeonato Russo 2026. O duelo acontecerá neste domingo (16), às 08:30 (horário de Brasília), na Gazprom Arena.
Ambas as equipes chegam para esse clássico em um bom momento na temporada, apesar de resultados distintos na última rodada. O Zenit busca se recuperar de uma derrota, enquanto o Dinamo Moscow vem de uma vitória e quer manter a boa fase para subir na tabela.
Para se preparar para este grande jogo, confira a análise completa, as estatísticas de Zenit x Dinamo Moscow, onde assistir e as prováveis escalações neste conteúdo.
O Derby das Duas Capitais, como é conhecido o clássico entre essas equipes, promete ser uma partida eletrizante. Aqui no Correio Braziliense você vai encontrar as melhores análises esportivas e as últimas notícias esportivas.
O Zenit Saint Petersburg busca recuperação no Campeonato Russo 2026. A equipe sofreu uma derrota na última rodada, que encerrou uma sequência de bons resultados. Jogando em casa, o time quer aproveitar o fator casa para voltar às vitórias e consolidar sua posição no topo da tabela.
Por outro lado, o Dinamo Moscow chega com confiança após uma vitória importante. O visitante vive uma fase positiva e espera surpreender o adversário, mesmo atuando fora de casa. O histórico do confronto, no entanto, é favorável ao Zenit Saint Petersburg.
O Zenit chega para esta partida com um desempenho ofensivo forte, ocupando a vice-liderança do Campeonato Russo. A equipe teve um início de temporada muito bom, com duas vitórias convincentes, mas foi surpreendida com uma derrota na rodada mais recente.
Nos três primeiros jogos da liga, o time marcou nove gols, mostrando seu poder de fogo. Entre as partidas do campeonato, o Zenit também venceu na Copa da Rússia, o que ajuda a manter a confiança do elenco para os próximos desafios.
Agora, o objetivo da equipe é claro: aproveitar o fator casa para retomar o caminho das vitórias e se manter na briga pela liderança. Para isso, o time precisa reencontrar o equilíbrio e a consistência que marcaram o começo de sua campanha na competição.
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Adamov; Mantuan, Diveev, Nino e Vega; Barrios e Wendel; Glushenkov, Augusto e Pedrinho; Sobolev.
Técnico: Sergey Semak.
O Dinamo Moscow, tem uma performance instável e iniciou sua participação no Campeonato Russo com resultados mistos. Após três partidas, a equipe registrou uma vitória, um empate e uma derrota, o que a coloca na 9ª posição da tabela de classificação.
Contudo, o momento atual é mais promissor, impulsionado por duas vitórias seguidas em diferentes torneios. O clube venceu a última rodada da liga e também a sua estreia na Copa da Rússia. Estes triunfos sinalizam uma recuperação importante, gerando expectativa positiva para os próximos jogos.
O objetivo agora é manter essa boa fase e buscar uma sequência consistente de resultados para melhorar sua colocação na tabela. A equipe não tem jogadores lesionados ou suspensos para este confronto. Eles esperam conquistar um bom desempenho como visitante na atual edição do campeonato.
Rasulov; Rubens, Ricardo, Osipenko e Cáceres; Bitello, Marinkin e Fomin; Arthur, Tyukavin e Gladyshev. Técnico: Sandro Schwarz.
Dando uma olhada nos apps de apostas, você encontra todo tipo de estatística do Campeonato Russo. Para poupar, separamos os destaques mais importantes para o jogo de hoje.
O duelo entre Zenit Saint Petersburg x Dinamo Moscow hoje vai passar ao vivo em:
Confira os detalhes da partida!
Com ambos os times precisando da vitória para subir na tabela, a expectativa é de um jogo aberto e disputado. A performance dos sistemas defensivos sob pressão pode ser o fator decisivo para definir o vencedor do confronto.
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Fonte do Artigo
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