Hugo Calderano busca vaga nas quartas do China Smash em duelo decisivo contra alemão Patric Franziska nesta quinta-feira

Hugo Calderano segue firme no China Smash 2026 e encara o alemão Patric Franziska nesta quinta-feira em busca de uma vaga nas quartas de final

O brasileiro Hugo Calderano, atual número 6 do ranking mundial, está pronto para mais um desafio de alto nível no China Smash 2026. O torneio, realizado em Pequim, é um dos eventos mais importantes do calendário do tênis de mesa e oferece até 2.000 pontos aos campeões.

Após garantir duas vitórias consistentes na competição, o carioca volta à mesa nesta quinta-feira (8), a partir das 8h45, horário de Brasília. O adversário da vez é o alemão Patric Franziska, que ocupa a 22ª posição no ranking mundial e promete dificultar a vida do brasileiro.

As informações sobre o desempenho do atleta brasileiro foram divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação, que destacou a preparação de Calderano para superar sua campanha anterior em Pequim, quando o mesa-tenista parou na fase de quartas de final.

Trajetória de sucesso em Pequim

Para chegar às oitavas de final, Calderano demonstrou grande superioridade técnica nas rodadas anteriores. Na última terça-feira (6), o brasileiro superou o sul-coreano Na Jaehyun, número 37 do mundo, por um placar contundente de 3 sets a 0, com parciais de 11/5, 11/9 e 12/10.

Na sua estreia na competição, ocorrida no último domingo (4), o brasileiro também não deu chances ao alemão Dimitri Ovtcharov, 19º colocado no ranking, vencendo também por 3 sets a 0. O momento de forma de Calderano é um dos pontos altos da sua participação no China Smash.

Desafio contra Franziska

O adversário de Calderano, Patric Franziska, também vem de uma vitória importante. O alemão garantiu sua classificação para as oitavas ao eliminar o qualifier chinês Yan Licen por 3 sets a 1, com parciais de 4/11, 11/7, 11/4 e 11/5, mostrando adaptação ao estilo de jogo agressivo dos atletas locais.

O desempenho nas duplas

Além da disputa individual, Hugo Calderano competiu nas duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi. A dupla, que ocupa a terceira posição no ranking mundial, acabou eliminada logo na estreia após um confronto equilibrado de cinco sets contra os romenos Eduard Ionescu e Bernadette Szocs.

A partida durou quase 40 minutos e terminou com o placar de 3 sets a 2 para os europeus, com parciais de 11/9, 8/11, 11/9, 3/11 e 11/8. Apesar da queda precoce, a parceria teve um ano vitorioso, incluindo o título no Singapore Smash e o bronze no US Smash.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quando será o próximo jogo de Hugo Calderano? O jogo acontece nesta quinta-feira (8), às 8h45, horário de Brasília.

2. Quem é o adversário de Calderano nas oitavas? Ele enfrentará o alemão Patric Franziska, 22º colocado no ranking mundial.

3. Qual a importância do China Smash? É um dos principais torneios do circuito mundial e distribui até 2.000 pontos aos vencedores.

4. Como foi a estreia de Calderano no torneio? O brasileiro venceu o alemão Dimitri Ovtcharov por 3 sets a 0.

5. Calderano segue vivo nas duplas mistas? Não, ele foi eliminado na primeira rodada das duplas mistas ao lado de Bruna Takahashi.