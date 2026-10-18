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Adolescente venezuelana de 14 anos é encontrada morta no norte do Paraná; padrasto apontado como suspeito morre em confronto com PM

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Corpo da adolescente venezuelana foi encontrado em área de mata em Floresta; padrasto, apontado como suspeito, morreu após confronto com a PM em estrada rural de Maringá.

Uma adolescente venezuelana de 14 anos foi encontrada morta em uma área de mata no bairro Monte Verde, em Floresta, no norte do Paraná, na manhã de sábado (17), segundo a Polícia Militar do Paraná (PM-PR). O padrasto da vítima, de 26 anos, é apontado como suspeito e morreu em confronto com a polícia em Maringá.

Local e perícia

De acordo com a corporação, o corpo foi localizado após acionamento dos policiais para atendimento à ocorrência. A perícia constatou ferimentos na parte superior do tórax compatíveis com golpes de faca.

Buscas e confronto

Após a localização do corpo, a PM realizou buscas pelo suspeito com apoio de drones e cães farejadores. O homem foi encontrado em uma estrada rural de Maringá por volta das 20h. Segundo a polícia, ele atirou contra os agentes durante a tentativa de abordagem; houve revidamento, o suspeito foi baleado e o Corpo de Bombeiros confirmou a morte no local.

Investigação

A Polícia Civil investiga o caso. Até a publicação da reportagem, a motivação do crime não havia sido informada pelas autoridades.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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