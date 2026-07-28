IA com consciência é estratégia de mercado para inflar valor de Big Techs, alerta neurocientista Miguel Nicolelis

O neurocientista Miguel Nicolelis desmascara a narrativa de que a inteligência artificial possui consciência e explica como essa ideia movimenta o mercado.

A discussão sobre o futuro da tecnologia ganhou um novo capítulo com as declarações contundentes do renomado neurocientista Miguel Nicolelis. Em entrevista recente ao podcast Deu Tilt, ele afirmou que a ideia de uma IA com consciência não passa de uma construção artificial.

Segundo o especialista, essa narrativa é utilizada de forma deliberada por grandes empresas do setor. O objetivo central seria criar um cenário de incerteza, mantendo o público sob um estado constante de alerta diante das inovações digitais.

Conforme informações divulgadas pelo podcast Deu Tilt, do portal UOL, essa estratégia de marketing agressivo visa não apenas o controle emocional dos usuários, mas também objetivos puramente financeiros para as gigantes da tecnologia.

O papel do medo no valuation das empresas

Nicolelis aponta que, desde o surgimento da área, os proponentes da inteligência artificial utilizam o hype para manipular a percepção pública. A criação de um medo infundado sobre máquinas conscientes permite que essas corporações alcancem um poder desproporcional.

Ao alegar que detêm uma tecnologia consciente, as empresas buscam valorizar suas marcas. O neurocientista destaca que, quanto mais lorotas são contadas sobre as capacidades reais desses sistemas, maior se torna o valuation de mercado dessas companhias.

A ausência de definição técnica sobre consciência

Um ponto central na crítica de Nicolelis é a falta de uma definição científica clara para o que seria a consciência em uma máquina. Ele ressalta que nem mesmo os próprios criadores dessas tecnologias conseguem explicar o conceito de forma objetiva.

Para o cientista, essa lacuna conceitual é conveniente. Ao evitar explicações técnicas, as empresas mantêm o mistério, o que facilita a propagação de narrativas que confundem o público e afastam o debate de uma realidade baseada em fatos concretos.

Como o mercado lucra com a desinformação

O impacto financeiro dessa estratégia é direto. Ao vender a imagem de uma IA com consciência, as Big Techs atraem investimentos massivos de quem acredita estar diante de uma revolução humana nas máquinas, ignorando as limitações técnicas reais.

Nicolelis enfatiza que vivemos em uma era onde grandes narrativas, mesmo as mais fantasiosas, ganham tração rápida. Esse cenário favorece os chamados loroteiros da história, que transformam o medo alheio em números expressivos no balanço financeiro.

A necessidade de um olhar crítico sobre a tecnologia

A recomendação do especialista é que o público mantenha o ceticismo. A inteligência artificial, embora poderosa como ferramenta de processamento de dados, não possui a subjetividade ou a consciência que lhe são atribuídas por interesses comerciais.

Entender essa distinção é fundamental para não cair em armadilhas de marketing. O foco deve ser na utilidade real das ferramentas tecnológicas e não em mitos criados para inflar o valor de mercado de poucas empresas globais.

Perguntas Frequentes sobre IA

1. A inteligência artificial realmente possui consciência? Não, segundo especialistas como Miguel Nicolelis, a IA é uma ferramenta de cálculo e não possui sentimentos ou consciência humana.

2. Por que as empresas dizem que a IA é consciente? Para gerar medo, capturar a atenção do público e aumentar o valor de mercado de suas ações através do hype.

3. O que é valuation no contexto de tecnologia? É o valor estimado de uma empresa no mercado, que pode ser inflado por narrativas sobre inovações disruptivas, mesmo que elas não sejam reais.

4. Como identificar o medo gerado pelo marketing de IA? Quando a narrativa foca em riscos existenciais vagos ou na humanização excessiva da máquina, sem apresentar provas científicas da consciência.

5. Devemos temer a evolução da tecnologia? Devemos ser críticos. A tecnologia é uma ferramenta, e o medo é frequentemente usado como estratégia para impedir uma análise racional dos fatos.