O maior eclipse solar do século 21: Sol vai desaparecer por mais de 6 minutos em 2027 e causar escuridão total em diversos países

O maior eclipse solar do século 21 está chegando e promete um espetáculo inesquecível, com o Sol desaparecendo completamente por mais de seis minutos em regiões específicas do globo terrestre.

O fenômeno astronômico, que está sendo aguardado por especialistas de todo o mundo, deve ocorrer no dia 2 de agosto de 2027, marcando um dos momentos mais impressionantes da história da astronomia moderna.

A expectativa é que a Lua bloqueie totalmente a luz solar, criando uma sombra profunda que percorrerá diversos países, proporcionando uma visão rara e fascinante para quem estiver na zona de totalidade.

Conforme informação divulgada pela Nasa, este será o maior eclipse solar do século 21, com uma duração impressionante de escuridão total que superará a marca de seis minutos.

Por onde o maior eclipse solar do século passará

A trajetória deste eclipse solar total atravessará uma faixa geográfica privilegiada, cruzando territórios da Europa, da África e também do Oriente Médio, onde o céu escurecerá subitamente.

De acordo com os dados técnicos, a totalidade, que é o momento exato em que a Lua encobre completamente o disco do Sol, será observada com clareza em locais como Espanha, Marrocos, Argélia e Tunísia.

Além desses países, a Lídia, o Egito, o Sudão, a Arábia Saudita, o Iêmen e a Somália também estão na rota principal, onde os observadores poderão ver o dia virar noite durante o fenômeno.

O fenômeno em outras partes do mundo

Embora o espetáculo completo seja restrito a uma faixa específica, outras regiões do planeta também serão afetadas, mas de uma maneira diferente, observando apenas um eclipse parcial.

Grande parte da Europa, da África e a porção sul da Ásia poderão acompanhar o movimento dos astros, ainda que o Sol não seja totalmente encoberto pela Lua nessas localidades durante o trajeto.

Cuidados essenciais para observar o eclipse

É fundamental lembrar que observar qualquer tipo de eclipse exige proteção adequada, pois olhar diretamente para o Sol pode causar danos permanentes à visão, mesmo quando ele está parcialmente coberto.

O uso de filtros solares certificados ou equipamentos de observação astronômica seguros é indispensável para garantir que você possa acompanhar o evento sem colocar sua saúde em risco.

Perguntas frequentes sobre o eclipse de 2027

Quando ocorrerá o maior eclipse solar do século? Ele está previsto para o dia 2 de agosto de 2027.

Quanto tempo vai durar a escuridão total? A totalidade do eclipse deverá durar mais de seis minutos, segundo registros da Nasa.

Quais países verão o eclipse total? A faixa de totalidade inclui Espanha, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

É possível ver o eclipse em outros lugares? Sim, outras partes da Europa, África e sul da Ásia verão um eclipse solar parcial.

O que acontece durante a totalidade? A Lua encobre completamente o Sol, fazendo com que o céu escureça em plena luz do dia, permitindo uma visão única do fenômeno.