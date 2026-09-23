IA e vídeos falsos superam fake news tradicionais como maior ameaça à democracia nas eleições

A ascensão dos vídeos gerados por inteligência artificial e a desinformação de baixa qualidade representam hoje o maior risco digital para a integridade dos processos democráticos.

A disseminação de conteúdos enganosos passou por uma mudança drástica nos últimos anos, deixando para trás o modelo clássico das fake news espalhadas em redes abertas. Agora, o foco se deslocou para formatos mais sofisticados e difíceis de rastrear.

O cenário atual é caracterizado pela circulação de materiais em plataformas restritas, como o WhatsApp, onde a verificação de fatos se torna mais complexa. A informação circula de maneira distribuída, dificultando o combate institucional a narrativas falsas.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o Guia Internet, Democracia e Eleições, publicado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), aponta que os vídeos falsos são, atualmente, o principal vetor dessa ameaça digital.

A evolução tecnológica e o impacto das IAs generativas

O estudo destaca que a inteligência artificial generativa, que teve sua estreia em ciclos eleitorais passados, atingiu um novo nível de complexidade. As ferramentas atuais permitem a criação de deepfakes extremamente realistas, desenhadas para enganar até os usuários mais experientes.

Esses conteúdos são frequentemente acompanhados por textos curtos que servem para ancorar e legitimar a mentira. A estratégia é criar estruturas de roteiro cada vez mais elaboradas, que buscam explorar a aparência de verdade para manipular a opinião pública.

Mudança nas plataformas e o papel dos influenciadores

Diferente de 2018, quando o Facebook era a principal vitrine, hoje a desinformação ganha força em redes de troca de mensagens instantâneas. O CGI.br ressalta que o debate público está refém de empresas privadas que priorizam objetivos Econômico em detrimento do interesse coletivo.

Além disso, o guia analisa o papel dos influenciadores digitais. Embora possuam grande alcance, o estudo alerta que esses comunicadores não seguem um código de ética jornalística e, muitas vezes, não respondem institucionalmente pela veracidade das informações que divulgam em suas redes.

Risco à confiança nas instituições e racionalidade motivada

O clima de desconfiança generalizada é um dos efeitos mais nocivos desse cenário. Segundo o guia, a polarização política e a perda de credibilidade em instituições como a imprensa e o Judiciário fazem com que as convicções pessoais superem a checagem de fatos.

O fenômeno da racionalidade motivada também é preocupante, pois leva os usuários a consumirem apenas conteúdos que confirmam suas crenças prévias. Informações que contrariam essas visões tendem a ser descartadas, reforçando um ciclo de isolamento ideológico nas plataformas digitais.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Por que os vídeos falsos são considerados mais perigosos que fake news comuns?

Eles utilizam IA para criar um realismo que engana eleitores experientes, sendo mais difíceis de identificar e combater do que textos falsos tradicionais.

Qual o papel do WhatsApp na disseminação de desinformação?

Por ser uma rede restrita e privada, o WhatsApp dificulta o monitoramento e a checagem de fatos, tornando-se a principal via de difusão de conteúdos enganosos atualmente.

O que diz o CGI.br sobre os influenciadores digitais?

O comitê alerta que influenciadores não possuem a mesma responsabilidade institucional ou ética que o jornalismo profissional, podendo divulgar imprecisões sem responder por elas.

O que é o efeito de racionalidade motivada citado no estudo?

É a tendência do usuário de descartar fatos que contrariam suas crenças, consumindo apenas conteúdos que confirmam o que ele já pensa, o que aprofunda a polarização.

Como as IAs generativas estão sendo usadas nas eleições?

Elas são utilizadas para criar estruturas complexas de roteiro e deepfakes, sendo direcionadas a perfis específicos de usuários para aumentar a eficácia da desinformação.