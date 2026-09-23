Projeto de Lei 3176/26 propõe diretrizes de proteção digital e novo indicador de desenvolvimento para a primeira infância no Brasil

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
O cenário de proteção à infância no Brasil pode passar por mudanças significativas com a apresentação do Projeto de Lei 3176/26. A proposta busca atualizar o Marco Legal da Primeira Infância, estabelecendo normas mais rígidas sobre a exposição digital de crianças.
A iniciativa é fruto do trabalho de uma comissão especial que analisou a PEC 34/24, sob a presidência do Deputados Osmar Terra (PL-RS). O texto foca em garantir que o ambiente tecnológico seja seguro para o desenvolvimento dos pequenos brasileiros.
Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o projeto estabelece como prioridade das políticas públicas a proteção contra conteúdos inadequados e a regulação da comunicação mercadológica voltada ao público infantil.
Um dos pontos centrais da proposta é o combate à exposição precoce e excessiva das crianças a tecnologias e conteúdos que não sejam adequados para a sua faixa etária. O projeto entende que a proteção digital deve ser um pilar nas políticas públicas atuais.
A medida visa restringir o impacto da comunicação mercadológica sobre os menores, garantindo que o desenvolvimento integral da criança não seja prejudicado pelo consumo desenfreado ou por materiais que violem os direitos fundamentais dos infantes.
Além das diretrizes de proteção, o texto propõe a criação do Indicador Nacional de Desenvolvimento da Primeira Infância (INDI). Este indicador terá a missão de monitorar, de maneira integrada e intersetorial, a eficácia das ações governamentais.
O Poder Executivo federal será o responsável pela elaboração e divulgação periódica dos dados. Para isso, o governo deverá cruzar informações de diversas áreas, como saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos, criando um panorama nacional.
O projeto segue agora para análise nas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, além da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Após essas etapas, o texto precisará passar pelo Plenário.
Para que as novas regras entrem em vigor, a proposta deve ser aprovada tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. O acompanhamento dessa tramitação é essencial para entender como as políticas de proteção serão implementadas na prática.
O que é o projeto de lei 3176/26?
É uma proposta que altera o Marco Legal da Primeira Infância para incluir diretrizes de proteção digital e criar um indicador nacional de desenvolvimento infantil.
Qual o objetivo do indicador INDI?
O objetivo é monitorar, de forma contínua e integrada, a efetividade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral da criança no Brasil.
Quais áreas serão usadas para compor o INDI?
O indicador utilizará dados das áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, meio ambiente e direitos humanos.
O que o projeto diz sobre publicidade infantil?
O texto define como prioridade das políticas públicas a adoção de medidas para evitar a exposição precoce e excessiva de crianças à comunicação mercadológica.
O projeto já é lei?
Não, o texto ainda precisa ser votado pelas comissões, pelo Plenário da Câmara e, posteriormente, pelo Senado Federal.