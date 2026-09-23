Projeto de Lei 3176/26 propõe diretrizes de proteção digital e novo indicador de desenvolvimento para a primeira infância no Brasil

O Projeto de Lei 3176/26 traz novas diretrizes para o Marco Legal da Primeira Infância, visando maior proteção contra riscos digitais e monitoramento contínuo do desenvolvimento infantil.

O cenário de proteção à infância no Brasil pode passar por mudanças significativas com a apresentação do Projeto de Lei 3176/26. A proposta busca atualizar o Marco Legal da Primeira Infância, estabelecendo normas mais rígidas sobre a exposição digital de crianças.

A iniciativa é fruto do trabalho de uma comissão especial que analisou a PEC 34/24, sob a presidência do Deputados Osmar Terra (PL-RS). O texto foca em garantir que o ambiente tecnológico seja seguro para o desenvolvimento dos pequenos brasileiros.

Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, o projeto estabelece como prioridade das políticas públicas a proteção contra conteúdos inadequados e a regulação da comunicação mercadológica voltada ao público infantil.

Foco na proteção contra conteúdos digitais

Um dos pontos centrais da proposta é o combate à exposição precoce e excessiva das crianças a tecnologias e conteúdos que não sejam adequados para a sua faixa etária. O projeto entende que a proteção digital deve ser um pilar nas políticas públicas atuais.

A medida visa restringir o impacto da comunicação mercadológica sobre os menores, garantindo que o desenvolvimento integral da criança não seja prejudicado pelo consumo desenfreado ou por materiais que violem os direitos fundamentais dos infantes.

Criação do Indicador Nacional de Desenvolvimento

Além das diretrizes de proteção, o texto propõe a criação do Indicador Nacional de Desenvolvimento da Primeira Infância (INDI). Este indicador terá a missão de monitorar, de maneira integrada e intersetorial, a eficácia das ações governamentais.

O Poder Executivo federal será o responsável pela elaboração e divulgação periódica dos dados. Para isso, o governo deverá cruzar informações de diversas áreas, como saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos, criando um panorama nacional.

Tramitação no Congresso Nacional

O projeto segue agora para análise nas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, além da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Após essas etapas, o texto precisará passar pelo Plenário.

Para que as novas regras entrem em vigor, a proposta deve ser aprovada tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal. O acompanhamento dessa tramitação é essencial para entender como as políticas de proteção serão implementadas na prática.

Perguntas Frequentes

O que é o projeto de lei 3176/26?

É uma proposta que altera o Marco Legal da Primeira Infância para incluir diretrizes de proteção digital e criar um indicador nacional de desenvolvimento infantil.

Qual o objetivo do indicador INDI?

O objetivo é monitorar, de forma contínua e integrada, a efetividade das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento integral da criança no Brasil.

Quais áreas serão usadas para compor o INDI?

O indicador utilizará dados das áreas de saúde, educação, assistência social, cultura, meio ambiente e direitos humanos.

O que o projeto diz sobre publicidade infantil?

O texto define como prioridade das políticas públicas a adoção de medidas para evitar a exposição precoce e excessiva de crianças à comunicação mercadológica.

O projeto já é lei?

Não, o texto ainda precisa ser votado pelas comissões, pelo Plenário da Câmara e, posteriormente, pelo Senado Federal.