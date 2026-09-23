Suspeito de agredir companheira de 65 anos com martelo é denunciado pelo MPPR em Capitão Leônidas Marques

O Ministério Público do Paraná denunciou um homem, de 60 anos, suspeito de agredir a companheira de 65 anos com um martelo, socos e chutes em Capitão Leônidas Marques.

O caso, que gerou grande repercussão no Oeste do estado, envolve graves acusações de tortura, lesão corporal e violência psicológica contra a idosa. As autoridades seguem acompanhando o desdobramento do processo judicial, que tramita sob sigilo.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o crime aconteceu no dia 22 de agosto. O casal residia no Distrito de Alto Alegre do Iguaçu, local onde as agressões teriam ocorrido após uma discussão entre o suspeito e a vítima.

Abaixo, entenda os detalhes da denúncia apresentada pela Promotoria de Justiça e a situação atual do investigado perante a Justiça do Paraná.

Detalhes da denúncia e das agressões

Segundo a denúncia do MPPR, o homem teria agredido a mulher utilizando socos e tapas. Além disso, ele teria atingido o rosto e a cabeça da companheira com um martelo de borracha durante o episódio de violência doméstica.

As investigações apontaram que o sofrimento da vítima não se limitou ao ataque físico. O órgão ministerial sustenta que houve violência psicológica prolongada durante toda a noite, com o suspeito impedindo a mulher de sair de casa.

Impedimento de socorro e crueldade

O Ministério Público destacou que o homem teria utilizado diversos constrangimentos para evitar que a vítima buscasse atendimento médico ou acionasse as forças de segurança. A conduta foi classificada como prática de meio cruel.

O órgão considerou a condição de vulnerabilidade da idosa e a relação doméstica existente entre os dois como agravantes. A denúncia reflete o compromisso com a proteção de mulheres vítimas de violência no estado.

Situação prisional e reparação de danos

O suspeito permanece preso preventivamente, medida que foi mantida após requerimento do MPPR. A ação penal já foi recebida pela Justiça e, para garantir a intimidade da vítima, o processo corre em sigilo absoluto.

Além da responsabilidade criminal, o Ministério Público solicitou que seja estabelecido um valor mínimo de R$ 20 mil para a reparação dos danos causados à mulher, visando amenizar o sofrimento físico e mental provocado.

Perguntas Frequentes

Qual a idade do suspeito e da vítima? O suspeito tem 60 anos e a vítima possui 65 anos de idade.

Quais foram as acusações formais feitas pelo MPPR? O homem foi denunciado por Suspeito de tortura, lesão corporal e violência psicológica contra a companheira.

O suspeito continua preso? Sim, ele permanece detido preventivamente por decisão judicial solicitada pelo Ministério Público.

Qual o valor solicitado para reparação de danos? O MPPR pediu a fixação de um valor mínimo de R$ 20 mil para a reparação dos danos causados à vítima.

Onde o crime ocorreu? As agressões ocorreram dentro da residência do casal, localizada no Distrito de Alto Alegre do Iguaçu, em Capitão Leônidas Marques.