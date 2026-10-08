Exposição Margem de Dentro no Sesc Ipiranga propõe novo olhar sobre a história do Brasil e a diversidade cultural

A exposição Margem de Dentro convida o público a refletir sobre a complexa formação do Brasil através de diversas linguagens artísticas e saberes ancestrais.

O Brasil é definido por um processo marcado por uma mistura cultural e racial intensa, envolvendo povos indígenas, africanos escravizados e colonizadores europeus. Essa trajetória, muitas vezes violenta, moldou um senso de identidade único em um território de enorme extensão geográfica.

É dentro desse contexto de complexas relações sociais que o Sesc Ipiranga, em São Paulo, inaugurou a mostra Margem de Dentro: Não Vi o Bastante que Pensei Ter Visto Demais. O projeto é assinado pelo artista visual e curador Claudinei Roberto Silva.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a exposição busca aprofundar a experiência democrática no país ao trazer à tona vozes que compõem a diversidade social brasileira, focando especialmente em narrativas que foram historicamente invisibilizadas.

Diversidade de linguagens e artistas

A mostra reúne trabalhos de 26 artistas vindos de diferentes regiões brasileiras. Ao todo, são mais de 50 obras que exploram múltiplas linguagens visuais, como pintura, escultura, gravura, fotografia, arte têxtil, luteria e muralismo.

O curador Claudinei Roberto Silva explica que a ideia central é valorizar produções que foram menosprezadas pelo sistema artístico tradicional, citando como exemplo obras feitas por mulheres nas periferias das grandes cidades vizinhas à capital paulista.

Obras e referências históricas

Um dos destaques da exposição é o mural produzido por Soberana Ziza. A obra estabelece um diálogo entre o interior e a cidade de São Paulo, abordando a migração histórica de famílias e homenageando Madrinha Eunice, a primeira presidenta de escola de samba da capital.

A valorização da manualidade é outro pilar da mostra. Obras criadas a partir de cimento, cerâmica, madeira e tecidos resgatam técnicas ancestrais da África e saberes tradicionais, como a ferramentaria, a marcenaria e a tecelagem.

Diálogos entre tradição e contemporaneidade

A exposição propõe uma revisão de saberes populares, conectando-os diretamente à linguagem da arte contemporânea. Essa integração permite que o público compreenda a arte não apenas como estética, mas como um registro vivo da história do Brasil.

A visitação é gratuita e está aberta ao público no Sesc Ipiranga, oferecendo uma oportunidade para explorar as múltiplas facetas que compõem a identidade nacional através de uma curadoria atenta à diversidade.

Perguntas frequentes sobre a exposição

Onde está localizada a exposição Margem de Dentro? A mostra está em cartaz no Sesc Ipiranga, na cidade de São Paulo.

É preciso pagar para visitar a exposição? Não, a entrada para a mostra é gratuita para todo o público.

Quantos artistas participam da exposição? A exposição reúne trabalhos de 26 artistas de diferentes regiões do Brasil.

Quais tipos de obras o visitante encontrará na mostra? A exposição conta com mais de 50 obras que incluem pintura, escultura, gravura, fotografia, arte têxtil, luteria e muralismo.

Qual o objetivo principal da curadoria? A mostra busca lançar luz sobre narrativas historicamente invisibilizadas e aprofundar o debate sobre a diversidade social e a democracia no Brasil.