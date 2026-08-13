Fiorino furta preferencial e colide com Kwid no Centro de Cascavel

Uma câmera de segurança capturou o momento exato em que uma Fiorino avançou a via preferencial, provocando uma colisão com um Renault Kwid no Centro de Cascavel. O incidente ocorreu no cruzamento da Avenida Carlos Gomes com a Rua Santa Catarina no início da tarde desta quinta-feira (13).

De acordo com as imagens, os dois veículos se aproximaram do cruzamento, quando a Fiorino não respeitou a preferência e atingiu o Kwid. Apesar da forte batida, ninguém sofreu ferimentos, e os danos foram restritos aos automóveis envolvidos.

Equipes da Transitar foram acionadas para atender a ocorrência. Após o registro do acidente, ambos os veículos foram removidos do local por guinchos, e o tráfego na região retornou à normalidade.

Detalhes do acidente e danos

O impacto entre os dois veículos resultou em danos consideráveis, mas não houve registro de vítimas. A Fiorino foi responsável por furar a preferencial, causando a colisão com o Kwid que transitava corretamente pela via.

Atuação das autoridades de trânsito

A Transitar chegou rapidamente ao local para controlar o fluxo e registrar o boletim de ocorrência. Os veículos danificados foram retirados para liberar o cruzamento, evitando congestionamentos prolongados.

Importância do respeito às vias preferenciais

Este acidente reforça a necessidade da atenção e respeito às regras de trânsito, especialmente no que se refere à preferência nos cruzamentos, para evitar situações que possam causar danos materiais e riscos à segurança das pessoas.

Perguntas frequentes

Houve feridos no acidente?

Não, apesar da colisão, ninguém ficou ferido.

Onde ocorreu o acidente?

No cruzamento da Avenida Carlos Gomes com a Rua Santa Catarina, no Centro de Cascavel.

Que veículos estavam envolvidos?

Uma Fiorino e um Renault Kwid se envolveram na colisão.