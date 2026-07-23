IDENTIFICADA VÍTIMA DE ACIDENTE FATAL NA BR-369

A vítima fatal do grave acidente registrado na manhã desta quinta-feira (23), na BR-369, em Corbélia, foi identificada como Fabiana Pedrão Nunes, de 42 anos, moradora de Ubiratã.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Fabiana conduzia um Renault Sandero, com placas de Ubiratã, quando seguia no sentido Corbélia–Ubiratã. Durante o trajeto, ela perdeu o controle da direção após um fator externo, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um caminhão de Erechim (RS).

O motorista do caminhão ainda tentou evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o impacto. Com a violência da batida, o Sandero foi arremessado contra o guard-rail às margens da rodovia. A condutora sofreu ferimentos gravíssimos e morreu ainda no local.

Segundo o policial rodoviário federal Leonardo Linhares, um terceiro caminhão também teria participado da dinâmica do acidente. Conforme as informações preliminares, esse veículo realizava uma ultrapassagem em local proibido, o que teria levado a motorista a fazer uma manobra brusca para evitar a colisão.

“O fato adverso que fez a condutora perder o controle do veículo seria justamente essa ultrapassagem irregular realizada pelo outro caminhão”, explicou o policial.

A Polícia Rodoviária Federal segue investigando o caso para esclarecer todas as circunstâncias do acidente e apurar as responsabilidades pela tragédia.

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