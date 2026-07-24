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🍻 UM BRINDE AO FIM DE SEMANA! 🍻
Depois de uma semana de trabalho, nada melhor do que brindar os bons momentos com um chopp bem gelado. Reúna a família, chame os amigos e aproveite cada instante com o sabor e a qualidade da Bortoli Chopp.
Cremosidade, refrescância e aquele sabor especial que transforma qualquer encontro em uma ótima lembrança. Porque o seu fim de semana merece o melhor!
📲 Garanta já o seu pelo WhatsApp e faça sua reserva: 🍺 Bortoli Chopp – (44) 98844-8356
👉 @choppcoloniaubirata
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