Ídolo do wakeboard faz manobras radicais em cartões-postais de Curitiba

O atleta de wakeboard Pedro Caldas, um dos principais nomes do esporte no mundo, protagonizou um vídeo em que pratica a modalidade em alguns dos mais famosos cartões-postais de Curitiba. Com o apoio de um winch (sistema com cabos e guincho que substitui barcos ou lanchas tradicionais), ele fez manobras radicais em locais como o Museu Oscar Niemeyer, a Ópera de Arame, o Parque Tanguá, o Jardim Botânico e o Parque Barigui.

A ação foi promovida pela marca de energéticos Red Bull e o objetivo é mostrar que o esporte pode ser praticado em praticamente qualquer lugar do mundo que tenha um lago ou espelho d’água. Usando exemplos extremos, o projeto buscou revelar novas possibilidades para a modalidade.

Veja o vídeo: