Idosa atropelada morre dentro de ambulância na entrada do HUOP em Cascavel

Idosa atropelada em Cascavel foi reanimada no local e levada ao HUOP, mas morreu na porta da emergência, afirma CGN

No início da tarde de 7 de outubro de 2026, uma idosa de 74 anos foi atingida por uma caminhonete enquanto atravessava a Rua Glauber Rocha, no Bairro Brasília, em Cascavel. Segundo o site CGN, a vítima chegou a ser reanimada pelos socorristas e encaminhada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP), mas não resistiu.

O caso chamou atenção porque a vítima estava inicialmente consciente, apresentou deterioração durante o atendimento e entrou em parada cardiorrespiratória, com sequência de procedimentos de urgência no local e dentro da ambulância.

O atropelamento

De acordo com o relato publicado pelo CGN, a idosa foi atingida por uma caminhonete que fazia uma conversão à esquerda. O motorista afirmou que não viu a mulher no momento do impacto. Populares relataram que, logo após o acidente, a vítima perdeu a consciência antes da chegada dos socorristas.

Atendimento no local

A Guarda Civil Patrimonial, que fazia patrulhamento na região, prestou os primeiros socorros e auxiliou na sinalização do trânsito até a chegada do Corpo de Bombeiros e do Siate, segundo o CGN. O aspirante Rafael Trevisan informou que a vítima apresentou rebaixamento do nível de consciência e entrou em parada cardiorrespiratória durante o atendimento.

As equipes fizeram cerca de 30 minutos de massagem cardíaca, administraram medicamentos, entre eles adrenalina, e intubaram a mulher para ventilação mecânica. Após as manobras, batimentos e respiração retornaram espontaneamente e a paciente foi encaminhada com vida ao hospital.

Chegada ao HUOP e óbito

Já na chegada ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná, enquanto a ambulância estava na porta de entrada de emergência, a vítima sofreu nova piora e morreu antes de ser retirada do veículo, informa o CGN. A reportagem registra que a idosa havia sofrido fratura no joelho e apresentava quadro grave durante o atendimento.