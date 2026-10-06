Mostra de Cinema de SP celebra 50 anos com homenagem especial a James Gray e programação História

A Mostra Internacional de Cinema de São Paulo comemora 50 anos de história com uma programação Cultura diversa e repleta de convidados internacionais.

A capital paulista se prepara para celebrar as cinco décadas de um dos festivais mais importantes do mundo. Entre os dias 15 e 29 de outubro, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo ocupará diversos espaços culturais com uma seleção de 380 filmes vindos de 93 países diferentes.

Além das exibições, o público poderá conferir exposições, lançamentos de livros, shows e debates. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o evento deste ano ganha um contorno especial de celebração, destacando a trajetória da mostra que já exibiu mais de 11 mil filmes ao longo de sua existência.

O cineasta James Gray é o grande homenageado desta edição comemorativa. Ele assina o cartaz oficial do festival e será celebrado com o Prêmio Leon Cakoff, além de uma retrospectiva completa de sua obra cinematográfica.

Homenagens e Encontro marcantes

Um dos momentos mais aguardados será a conversa de James Gray com o diretor brasileiro Walter Salles. O encontro acontece no dia 15 de outubro, na Sala Petrobras, instalada no Solar Fábio Prado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

A programação inclui grandes destaques do cinema mundial, como o vencedor do Leão de Prata em Veneza, Amor Possível, e o ganhador da Palma de Ouro em Cannes, Fjord. Outros títulos de peso como o documentário Musk e o curta brasileiro Sul de Teerã, de Kleber Mendonça Filho, também compõem a grade.

Exposições e memória do festival

A história da mostra será contada através da exposição Tempo e Movimento: Os 50 Anos da Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, no Solar Fábio Prado. A mostra reúne pôsteres e objetos que marcaram as cinco décadas do festival.

Outro destaque Cultura é a exposição STEPS, no Museu da Imagem e do Som (MIS), que traz 60 fotografias inéditas de escadarias registradas pelo diretor Abbas Kiarostami. A visitação ocorre entre 20 de outubro e 8 de novembro.

Novidades tecnológicas e literárias

O festival também lança um site dedicado a preservar a memória do evento, com um mapa interativo que localiza geograficamente títulos e diretores por edição. A plataforma permite pesquisas detalhadas por filme, país ou ano de lançamento.

Dois livros serão lançados para marcar a data: um catálogo completo com todos os cartazes da história da mostra e uma obra pessoal da diretora Renata de Almeida, intitulada Antes Que Eu Me Esqueça: Um Ensaio de Lembranças.

Encontro de Ideias e programação infantil

O Encontro de Ideias Audiovisuais retorna para sua sexta edição, entre 20 e 23 de outubro, reunindo produtores e especialistas do mercado global. Nomes como Mariëtte Rissenbeek, ex-diretora da Berlinale, já estão confirmados.

Para o público infantil, a Mostrinha exibe 20 longas e um curta, sendo 16 deles Inéditas no Brasil. O destaque fica por conta do filme Clarice Vê Estrelas, baseado no livro e dirigido por Letícia Pires.

Perguntas Frequentes

1. Quando acontece a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo?

O evento ocorre de 15 a 29 de outubro de 2026 em diversos espaços culturais da capital paulista.

2. Quem é o homenageado da 50ª edição?

O cineasta James Gray é o homenageado, recebendo o Prêmio Leon Cakoff e uma retrospectiva de sua filmografia.

3. Quantos filmes serão exibidos este ano?

A programação conta com 380 filmes de 93 países diferentes.

4. Onde posso ver a exposição sobre a história da Mostra?

A exposição Tempo e Movimento está localizada no Solar Fábio Prado, na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

5. Qual filme representa o Brasil na corrida ao Oscar?

O filme brasileiro escolhido para representar o país na disputa é Feito Pipa, dirigido por Allan Deberton.