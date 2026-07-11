Idoso de 78 anos sofre queda em residencial sênior no Centro de Cascavel

Um idoso de 78 anos precisou de atendimento médico após sofrer uma queda dentro de um residencial sênior para idosos, localizado na Rua Londrina, no Centro de Cascavel, na noite desta sexta-feira (10).

Segundo informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, o homem teve um corte contuso no supercílio direito, com necessidade de sutura, além de uma contusão no queixo. A equipe do Siate foi acionada e realizou os primeiros socorros ainda no local.

O acidente aconteceu dentro do próprio residencial, onde o idoso mora. Não há informações detalhadas sobre como ocorreu a queda, mas a equipe médica informou que o caso foi de queda de mesmo nível.

O idoso foi encaminhado para uma unidade hospitalar para avaliação e cuidados médicos.