Horizon Forbidden West e mais games de PS5 e PS4 com até 90% OFF

A polêmica envolvendo o anúncio da Sony sobre o fim do suporte aos jogos em mídia física a partir de 2028 continua, e parece que a empresa está na expectativa de que consumidores só se acostumem com o formato digital. Por falar nisso, tem vários títulos digitais mais baratinhos entre os jogos em promoção na PS Store, que semana tem ótimos games de PS4 e PS5 com até 90% de desconto.

Entre as principais ofertas em destaque disponíveis na PS Store para você aproveitar estão títulos como Horizon Forbidden West, Assassin’s Creed Odyssey, Sniper Elite 5, Overcooked! 2 e Super Meat Boy Forever, que está custando apenas R$ 2,85.

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Agora vem com a gente pois é hora de economizar um monte em muitos jogos para PlayStation com desconto!

As melhores promoções para PlayStation na PS Store

A seguir, você confere as nossas listas com as melhores promoções de jogos para PS4 e PS5 na PS Store nesta semana:

Ofertas de jogos para PlayStation 4 na PSN

Jogos para PS5 com desconto na PlayStation Store

Cupom KaBuM!

Ainda não entrou na atual geração? Então se liga aqui: não compre seu PS5 pelo preço cheio, use o cupom KaBuM! para descolar seu novo PlayStation 5 com desconto e economize no seu hobby favorito!

Economize e parcele suas compras na PS com cashback

Já é possível parcelar compras na PS Store, mas o que você talvez não saiba é que há uma forma de não apenas pagar seus jogos do PlayStation na PSN em até 6x sem juros, mas também ter direito a cashback — usando os gift cards da Nuuvem.

Na Nuuvem você pode comprar gift cards da PlayStation Store com cashback e opções de parcelamento

Na Nuuvem você pode parcelar suas compras até 6x sem juros no cartão de crédito ou em até 4x sem juros no PayPal. E o melhor: no final da transação você ainda recebe cashback em forma de moedinhas para usar em compras futuras.

Lá é possível comprar gift cards da PSN de diversos valores para resgatar jogos e assinaturas da PlayStation Plus e, além do cashback, você ainda pode usar cupons de desconto que a turma da Nuuvem libera vez ou outra.

E aí, aproveitou alguma das nossas dicas de jogos para Playstation em promoção? Conta pra gente nas redes sociais do Voxel!