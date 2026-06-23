Igreja Católica celebra São José Cafasso, conhecido como patrono dos encarcerados

Celebrado em 23 de junho, São José Cafasso é lembrado pela Igreja Católica como um exemplo de caridade, humildade e dedicação aos mais necessitados. Conhecido como o “Padre da Forca”, o sacerdote italiano ficou marcado pelo trabalho desenvolvido junto aos presos e condenados à morte, oferecendo conforto espiritual e esperança nos momentos mais difíceis.

Nascido em 1811, na região do Piemonte, na Itália, José Cafasso ingressou no seminário ainda jovem e foi ordenado sacerdote em 1833. Ao longo de sua vida, destacou-se pela profunda espiritualidade e pelo compromisso com os mais pobres e marginalizados.

Missão voltada aos encarcerados

São José Cafasso tornou-se conhecido por visitar prisões, acompanhar detentos e oferecer assistência religiosa aos condenados à pena capital. Em uma época marcada por severas punições, ele procurava levar mensagens de misericórdia e reconciliação, permanecendo ao lado daqueles que eram esquecidos pela sociedade.

Por esse trabalho, acabou sendo reconhecido posteriormente como patrono dos encarcerados e dos capelães das prisões.

Formador de sacerdotes e inspirador de Dom Bosco

Além da atuação junto aos mais vulneráveis, José Cafasso teve grande importância na formação de novos sacerdotes. Entre seus discípulos mais conhecidos está São João Bosco, fundador da Congregação Salesiana, que sempre reconheceu a influência espiritual recebida de seu mestre.

A amizade e a colaboração entre ambos contribuíram para fortalecer obras voltadas à educação e ao acolhimento de jovens em situação de vulnerabilidade.

Exemplo de misericórdia e serviço

Canonizado pelo Papa Pio XII em 1947, São José Cafasso é recordado como um homem que fez da compaixão e do serviço ao próximo a razão de sua existência.

Neste 23 de junho, fiéis em diversas partes do mundo recordam sua trajetória e renovam o convite deixado pelo santo italiano: levar esperança, acolhimento e dignidade àqueles que mais necessitam de apoio e misericórdia.