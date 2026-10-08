Petroleiro atingido por múltiplos projéteis no Golfo, diz agência Maritime

UKMTO informou ataque a 51 milhas náuticas ao norte do Qatar; Vanguard identificou o navio como Acers e há vítimas relatadas

Um petroleiro foi atingido por “múltiplos projéteis” no Golfo, a 51 milhas náuticas (94 km) ao norte de Madinat al-Shamal, no Qatar, informou a United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO). A agência relatou que houve vítimas no incidente.

A empresa de inteligência Maritime Vanguard identificou o navio como o petroleiro de bandeira Antigua e Barbuda Acers, que, segundo a Vanguard, estava carregado e se dirigia ao estreito de Hormuz.

Detalhes e contexto das ocorrências

O incidente desta quinta-feira ocorre em um período de ataques repetidos contra navios mercantes desde o início da guerra entre os Estados Unidos, Israel e o Irã em fevereiro, lembra a reportagem da BBC. Segundo a Organização Maritime International (IMO), ao menos 24 marítimos foram mortos em 93 incidentes confirmados relacionados a ataques a embarcações na região.

A IMO citou como episódio anterior com vítimas o ataque de 9 de setembro ao petroleiro El Gaia, de bandeira Panamá, no estreito de Hormuz, no qual dois marinheiros foram mortos. Ainda segundo BBC, Martin Kelly, head of advisory da EOS Risk Group, afirmou que este é o primeiro ataque reportado tão a oeste do estreito de Hormuz desde aquele dia.

Panorama operacional

Para manter o escoamento de cargas, as Forças Armadas dos Estados Unidos têm fornecido proteção a petroleiros na região. Analistas da empresa de dados de navegação Kpler estimam que, nas últimas duas semanas, as exportações de petróleo cru pelo estreito tenham ficado em torno de 12 milhões de barris por dia, cerca de 80% dos níveis pré-guerra, segundo a BBC.