INCÊNDIO EM PALHADA DE MILHO MOBILIZA DEFESA CIVIL E AGRICULTORES NA COMUNIDADE PALMEIRINHA, EM UBIRATÃ

Na tarde deste sábado (18), a equipe da Defesa Civil de Ubiratã foi acionada para combater um incêndio na comunidade Palmeirinha, zona rural do município.

O fogo atingiu a palhada de milho em uma área de aproximadamente quatro alqueires, além da vegetação próxima ao local.

Com o apoio de agricultores da região, a equipe da Defesa Civil conseguiu controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para outras áreas.

Apesar da ocorrência, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio não foram informadas.

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