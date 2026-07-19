Latam lança Mega Promo com passagens nacionais a partir de R$ 178

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A Latam iniciou uma nova edição da Mega Promo, campanha que reúne passagens aéreas promocionais para destinos nacionais e internacionais. A ação segue até as 23h59 da próxima segunda-feira (20) e disponibiliza bilhetes domésticos a partir de R$ 178 por trecho, com taxas inclusas, e internacionais a partir de R$ 1.353, no modelo de ida e volta.
Além das tarifas promocionais, a companhia oferece parcelamento em até 10 vezes sem juros em todos os cartões de crédito. Clientes do cartão Latam Pass Itaú podem financiar as compras em até 12 parcelas sem juros.
Entre as ofertas domésticas, o destaque é o trecho entre Curitiba e Porto Alegre, com tarifas a partir de R$ 178 ou 4.594 Milhas Latam Pass mais taxas. Também há passagens entre Caxias do Sul e São Paulo/Guarulhos a partir de R$ 269 ou 8.382 milhas mais taxas, além da rota Brasília-Recife a partir de R$ 330 ou 10.486 milhas mais taxas.
No mercado internacional, a promoção contempla destinos na América do Sul, Caribe, Estados Unidos e Europa. Entre as ofertas estão voos de ida e volta entre Rio de Janeiro/Galeão e Buenos Aires/Ezeiza a partir de R$ 1.178 ou 23.941 Milhas Latam Pass, Rio de Janeiro/Galeão e Montevidéu a partir de R$ 1.369 ou 32.284 milhas, além de São Paulo/Guarulhos-Lima a partir de R$ 1.535 ou 43.528 milhas.
Para o Caribe, a companhia disponibiliza passagens entre São Paulo/Guarulhos e Punta Cana a partir de R$ 2.734 ou 74.361 Milhas Latam Pass. Já para os Estados Unidos, há voos entre São Paulo/Guarulhos e Los Angeles a partir de R$ 3.219 ou 99.753 milhas, São Paulo/Guarulhos e Nova York/JFK a partir de R$ 3.258 ou 101.566 milhas, além da rota Rio de Janeiro/Galeão-Boston a partir de R$ 3.540 ou 108.821 milhas.
Na Europa, a Mega Promo reúne tarifas entre Fortaleza e Lisboa a partir de R$ 4.384 ou 140.289 Milhas Latam Pass, São Paulo/Guarulhos e Milão a partir de R$ 4.606 ou 154.163 milhas, e São Paulo/Guarulhos-Roma a partir de R$ 4.680 ou 154.163 milhas. A campanha também inclui ofertas na cabine Premium Business para destinos como Los Angeles, Miami, Nova York e Orlando.
Os bilhetes promocionais para voos domésticos são válidos para viagens entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2026. Já as passagens internacionais contemplam embarques entre agosto e dezembro deste ano, conforme o destino, além de algumas rotas de longa distância com viagens entre 15 de janeiro e 15 de março de 2027.
Além das passagens aéreas, a Mega Promo oferece até 50% de desconto em pacotes de viagem (voo + hotel), parcelamento em até 12 vezes sem juros, promoções em hospedagens, seguro viagem, aluguel de carros e eSIM internacional. Os clientes também podem utilizar milhas combinadas com dinheiro para resgatar pacotes, hospedagens, aluguel de veículos e passeios disponíveis na plataforma da companhia.
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