Inglaterra vs. Panamá, hoy EN VIVO por el Mundial 2026: los británicos ganan y son punteros :: Olé

Inglaterra y Panamá se enfrentan en Nueva Jersey en el cierre del Grupo L del Mundial 2026. El conjunto europeo, bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel, llega con el claro objetivo de asegurar el primer puesto de la zona, mientras que el seleccionado centroamericano disputará este encuentro sabiendo que ya no tiene posibilidades de avanzar de ronda.

En cuanto a la actualidad de ambos equipos, Inglaterra llega a esta última jornada tras golear 4-2 a Croacia en su debut y cosechar un inesperado empate sin goles frente a Ghana, lo que los obliga a ganar si quieren avanzar como líderes sin depender de otros resultados. Por su parte, Panamá se convirtió en uno de los primeros eliminados del certamen continental luego de sufrir dos derrotas consecutivas por la mínima diferencia, cayendo 1-0 tanto ante Ghana como contra Croacia.

El puede verse a través de las señales de TyC Sports, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+ y TyC Sports Play. Seguí el minuto a minuto a través de la web de Olé.

EN VIVO: SEGUÍ EL MINUTO A MINUTO DE INGLATERRA VS. PANAMÁ, POR EL MUNDIAL 2026

27/06/2026, 19:26 67′ | ¡Gol de Inglaterra! Kane y el 2-0 El golador ganó de cabeza y estapó su tercer tanto en la Copa del Mundo: los ingleses son más punteros que nunca.

27/06/2026, 19:20 61′ | ¡Gol de Inglaterra! Bellingham y el 1-0 de los británicos De zurda, el volante del Real Madrid anticipó a su marcador en un córner y puso el 1-0 en favor de los isleños, que volvieron al primer lugar de la Zona L.

27/06/2026, 19:12 52′ | ¡De milagro no fue gol de Inglaterra! Tras un centro de Rashford para Kane, los zagueros de Panamá se molestaron entre sí y, en el afán de despejar, casi se la meten en contra.

27/06/2026, 19:04 En marcha el segundo tiempo: Inglaterra va la victoria y el primer puesto El conjunto británico necesita ganar para ser puntero sin depender del otro partido.

27/06/2026, 18:49 ¡Final del primer tiempo! Inglaterra y Panamá igualan sin goles Los británicos no puede romper el cero y, por ahora, caen el segundo puesto del Grupo L debido al triunfo parcial de Croacia sobre Ghana. Inglaterra vs. Panamá (AP Photo/Adam Hunger).

27/06/2026, 18:48 45+2′ | Rashford avisó de tiro libre El británico pateó por afuera de la barrera pero no logró que su remate se cerrará lo suficiente para meterse en el arco.

27/06/2026, 18:38 37′ | Con centros, Inglaterra pelotea a Panamá Sin muchas ideas pero con compromiso de buscar la victoria, los británicos buscan abrir el marcador, pero no están precisos en el toque final.

27/06/2026, 18:27 26′ | ¡Casi gol de Panamá! Rodríguez encaró y avanzó solo y, casi sin ángulo, sacó un lindo tiro que Pickford mandó al córner.

27/06/2026, 18:23 23′ | Pausa de hidratación: Inglaterra 0-0 Panamá Inglaterra vs. Panamá (REUTERS).

27/06/2026, 18:15 15′ | Inglaterra domina pero no puede abrir el marcador El equipo británico juega cerca del arco rival y hasta ha exigido a Mosquera, pero no puede convertir.

27/06/2026, 18:00 ¡Comenzó el partido! Ya juegan Inglaterra y Panamá Inglaterra vs. Panamá (REUTERS).

27/06/2026, 17:40 Con Harry Kane como protagonista, la entrada en calor de Inglaterra La entrada en calor de Inglaterra (IMAGN IMAGES via Reuters). La entrada en calor de Inglaterra (IMAGN IMAGES via Reuters).

27/06/2026, 17:20 La formación de Panamá para enfrentar a Inglaterra

27/06/2026, 17:05 Confirmado el once de Inglaterra para enfrentar a Panamá

27/06/2026, 16:40 Últimos partidos de Inglaterra Inglaterra 0 – 0 Ghana, martes 23 de junio de 2026, Fase de grupos, Copa del Mundo Inglaterra 4 – 2 Croacia, miércoles 17 de junio de 2026, Fase de grupos, Copa del Mundo

27/06/2026, 16:00 Últimos partidos de Panamá Panamá 0 – 1 Croacia, martes 23 de junio de 2026, Fase de grupos, Copa del Mundo Ghana 1 – 0 Panamá, miércoles 17 de junio de 2026, Fase de grupos, Copa del Mundo

27/06/2026, 15:20 El posible once de Inglaterra en el cierre de la fase de grupos rdan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

27/06/2026, 14:40 El probable once de Panamá ante Inglaterra Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Carlos Harvey, Cristian Martínez; José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas y José Fajardo.

27/06/2026, 14:00 El arbitraje para el partido Árbitro: Abdulrahman Ibrahim Al Jassim (Qatar)

Árbitro asistente 1: Taleb Salem Al Marri (Qatar)

Árbitro asistente 2: Saoud Ahmed Saoud Abdulla Al Maqaleh (Qatar)

Cuarto árbitro: Sandro Schärer (Suiza)

27/06/2026, 13:30 El antecedente en la Copa del Mundo Hace casi ocho años, Inglaterra y Panamá se enfrentaron en una instancia muy parecida, en la Copa del Mundo 2018. Por la fase de grupos de aquel Mundial, Inglaterra se impuso 6-1 ante Panamá, un domingo 24 de junio.

27/06/2026, 12:45 Así llega Inglaterra Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan como líderes del Grupo L, pero en el último partido dejaron mucho que desear. Su debut fue con un gran triunfo de 4-2 ante Croacia, pero la última jornada los encontró empatando sin goles ante Ghana. El empate les alcanza para clasificar, pero el objetivo de los Three Lions es claramente quedarse con el primer puesto de la zona, para lo que necesitan ganar si no quieren depender de otros resultados. Inglaterra no pudo con Ghana. (AP Photo/Petr David Josek)

27/06/2026, 11:57 Así llega Panamá El conjunto dirigido por Thomas Christiansen se enfrentará a Inglaterra solamente en busca de un premio consuelo. Con sus derrotas de 0-1 ante Ghana y 0-1 ante Croacia, el elenco centroamericano ya no tiene chances de meterse a la siguiente ronda y fue uno de los primeros eliminados de la Copa del Mundo. Ni siquiera con un triunfo podría salir del último lugar del Grupo L. Panamá, eliminado de la Copa del Mundo. (EFE/ Bienvenido Velasco)

27/06/2026, 11:20 ¿Por dónde ver en vivo Panamá vs Inglaterra? El partido será transmitido por la señal de Dsports, TyC Sports y TV Pública. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.

27/06/2026, 10:40 ¿A qué hora juegan Panamá vs. Inglaterra? El partido se disputará el sábado 27 de junio de 2026 a las 18:00 en el New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, Estados Unidos