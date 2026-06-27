Inglaterra vs. Panamá, hoy EN VIVO por el Mundial 2026: los británicos ganan y son punteros :: Olé

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Inglaterra y Panamá se enfrentan en Nueva Jersey en el cierre del Grupo L del Mundial 2026. El conjunto europeo, bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel, llega con el claro objetivo de asegurar el primer puesto de la zona, mientras que el seleccionado centroamericano disputará este encuentro sabiendo que ya no tiene posibilidades de avanzar de ronda.
En cuanto a la actualidad de ambos equipos, Inglaterra llega a esta última jornada tras golear 4-2 a Croacia en su debut y cosechar un inesperado empate sin goles frente a Ghana, lo que los obliga a ganar si quieren avanzar como líderes sin depender de otros resultados. Por su parte, Panamá se convirtió en uno de los primeros eliminados del certamen continental luego de sufrir dos derrotas consecutivas por la mínima diferencia, cayendo 1-0 tanto ante Ghana como contra Croacia.
El puede verse a través de las señales de TyC Sports, TV Pública, DSports, DGO, Paramount+ y TyC Sports Play. Seguí el minuto a minuto a través de la web de Olé.
El golador ganó de cabeza y estapó su tercer tanto en la Copa del Mundo: los ingleses son más punteros que nunca.
De zurda, el volante del Real Madrid anticipó a su marcador en un córner y puso el 1-0 en favor de los isleños, que volvieron al primer lugar de la Zona L.
Tras un centro de Rashford para Kane, los zagueros de Panamá se molestaron entre sí y, en el afán de despejar, casi se la meten en contra.
El conjunto británico necesita ganar para ser puntero sin depender del otro partido.
Los británicos no puede romper el cero y, por ahora, caen el segundo puesto del Grupo L debido al triunfo parcial de Croacia sobre Ghana.
El británico pateó por afuera de la barrera pero no logró que su remate se cerrará lo suficiente para meterse en el arco.
Sin muchas ideas pero con compromiso de buscar la victoria, los británicos buscan abrir el marcador, pero no están precisos en el toque final.
Rodríguez encaró y avanzó solo y, casi sin ángulo, sacó un lindo tiro que Pickford mandó al córner.
El equipo británico juega cerca del arco rival y hasta ha exigido a Mosquera, pero no puede convertir.
Inglaterra 0 – 0 Ghana, martes 23 de junio de 2026, Fase de grupos, Copa del Mundo
Inglaterra 4 – 2 Croacia, miércoles 17 de junio de 2026, Fase de grupos, Copa del Mundo
Panamá 0 – 1 Croacia, martes 23 de junio de 2026, Fase de grupos, Copa del Mundo
Ghana 1 – 0 Panamá, miércoles 17 de junio de 2026, Fase de grupos, Copa del Mundo
rdan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.
Orlando Mosquera; Michael Murillo, Jiovany Ramos, José Córdoba, Andrés Andrade, César Blackman; Carlos Harvey, Cristian Martínez; José Luis Rodríguez, Yoel Bárcenas y José Fajardo.
Hace casi ocho años, Inglaterra y Panamá se enfrentaron en una instancia muy parecida, en la Copa del Mundo 2018. Por la fase de grupos de aquel Mundial, Inglaterra se impuso 6-1 ante Panamá, un domingo 24 de junio.
Los dirigidos por Thomas Tuchel llegan como líderes del Grupo L, pero en el último partido dejaron mucho que desear. Su debut fue con un gran triunfo de 4-2 ante Croacia, pero la última jornada los encontró empatando sin goles ante Ghana. El empate les alcanza para clasificar, pero el objetivo de los Three Lions es claramente quedarse con el primer puesto de la zona, para lo que necesitan ganar si no quieren depender de otros resultados.
El conjunto dirigido por Thomas Christiansen se enfrentará a Inglaterra solamente en busca de un premio consuelo. Con sus derrotas de 0-1 ante Ghana y 0-1 ante Croacia, el elenco centroamericano ya no tiene chances de meterse a la siguiente ronda y fue uno de los primeros eliminados de la Copa del Mundo. Ni siquiera con un triunfo podría salir del último lugar del Grupo L.
El partido será transmitido por la señal de Dsports, TyC Sports y TV Pública. También vas a poder seguir el minuto a minuto por la web de Olé, como siempre.
El partido se disputará el sábado 27 de junio de 2026 a las 18:00 en el New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, Estados Unidos
Luego de un inesperado empate sin goles en el que dejó pasar la chance de asegurar su clasificación a la próxima ronda, Inglaterra tiene la chance de terminar como primero del Grupo L en la tarde de este sábado 27 de junio, en Nueva Jersey. Pero para eso deberá enfrentar a una Panamá que, ya eliminada, no quiere volverse a casa con las manos vacías. En Olé, te contamos todos los detalles de este partido.
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