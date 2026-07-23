Pancada de moto em porta aberta de carro deixa mulher no chão no São Cristóvão

Uma mulher de 35 anos ficou ferida no fim da tarde desta quinta-feira (23) após um acidente de trânsito na esquina das ruas Jacarezinho e Minas Gerais, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel. A ocorrência envolveu um Ford Fiesta e uma motocicleta Yamaha YBR, mobilizando equipes do Siate.

Segundo as informações apuradas no local, a motociclista seguia pela Rua Minas Gerais, trafegando pelo corredor de veículos enquanto o semáforo estava fechado. Neste momento, um dos passageiros do Ford Fiesta abriu a porta do carro, atingindo a motociclista, que acabou caindo.

Socorristas do Siate prestaram os primeiros atendimentos à vítima ainda no local. A mulher apresentava uma contusão no joelho e, após ser avaliada, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Brasília para reavaliação médica e tratamento adequado.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.