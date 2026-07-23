Corinthians recusa proposta de R$ 5 milhões pelo lateral Pedro Milans

O Corinthians recusou uma proposta de mais de R$ 5 milhões do Argentinos Jrs. pelo lateral-direito uruguaio Pedro Milans.

O que aconteceu

O clube argentino apresentou oferta de de 1,1 milhão de dólares, em torno de R$ 5,6 milhões. A proposta era de empréstimo com obrigação de compra.

A diretoria, porém, entende que pode buscar uma negociação com valores mais vantajosos. O clube vive momento em que precisa fazer caixa. A informação foi publicada, inicialmente, por Venê Casagrande e confirmada pelo UOL.