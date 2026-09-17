Inmet emite alerta para chuvas intensas no Sul e Sudeste neste final de semana

O Instituto Nacional de Meteorologia prevê uma mudança significativa no tempo, com o retorno das chuvas e instabilidades atingindo o Sul e o Sudeste do país

O cenário meteorológico no Brasil começa a passar por uma transformação importante a partir desta sexta-feira, dia 18 de setembro. Segundo informações divulgadas pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o enfraquecimento de um canal de umidade dará lugar a uma nova configuração climática sobre o interior da América do Sul.

Essa alteração será que atua no transporte de ar quente e úmido em direção à Região Sul, provocando a queda da pressão atmosférica.

Enquanto o tempo muda no Sul e Sudeste, as condições atmosféricas desta quinta-feira, dia 17, seguem semelhantes aos últimos dias. A chuva persiste entre as regiões Norte, parte do Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, com a presença de um cavado no Oceano Atlântico aumentando a nebulosidade no litoral leste nordestino.

Mudanças climáticas no Sul e Sudeste

Para a Região Sul, o Inmet destaca que, após um início de quinta-feira com tempo estável e nevoeiros, a sexta-feira será marcada pela chegada de uma massa de ar quente e úmido. O fenômeno trará chuvas intensas e trovoadas para o oeste do Paraná, centro, norte e oeste de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul.

No Sudeste, a nebulosidade aumentará significativamente na sexta-feira. O Inmet alerta para chuvas com trovoadas no centro e oeste de São Paulo, além de pancadas isoladas no Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e nordeste do Espírito Santo. O estado de alerta para tempestades permanece em áreas específicas, como o oeste paulista.

Impactos no Centro-Oeste e Norte

A Região Centro-Oeste também sente os efeitos da instabilidade nesta quinta-feira, especialmente no noroeste de Mato Grosso, onde há previsão de chuva e trovoadas. Na sexta-feira, a atenção se volta para Mato Grosso do Sul, que deve enfrentar forte instabilidade com aviso amarelo para tempestades ao longo do dia.

No Norte do país, a quinta-feira segue com muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas, com destaque para o Amazonas, Acre e Rondônia, que possuem avisos de perigo potencial para chuvas intensas. Na sexta-feira, a instabilidade se concentra no Amazonas, enquanto áreas como Amapá e Tocantins devem registrar sol forte e calor.

Condições no Nordeste

O Nordeste brasileiro apresenta um aumento na instabilidade para a sexta-feira. O litoral da Bahia, Sergipe, Alagoas e o litoral sul de Pernambuco devem registrar céu com muitas nuvens e ocorrência de chuvas constantes. Em outras áreas, como o centro e leste da Bahia, há previsão de chuva isolada.

É importante ressaltar que, em diversas regiões, o Inmet mantém avisos de perigo potencial para baixa umidade, especialmente em partes do Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará e interior da Bahia, onde o tempo permanece mais seco e ensolarado.

Perguntas frequentes

Por que vai chover no Sul e Sudeste neste final de semana? A mudança ocorre devido ao transporte de ar quente e úmido e à queda da pressão atmosférica, que favorecem o retorno das instabilidades.

Quais áreas estão sob alerta de tempestade? O Inmet emitiu avisos para o oeste de São Paulo, Mato Grosso do Sul, além de partes do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Como ficará o tempo no Centro-Oeste?

Onde o tempo continuará seco? Áreas do centro e sul do Maranhão, oeste e sul do Piauí e noroeste da Bahia mantêm o tempo ensolarado com poucas nuvens.