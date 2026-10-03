Inmet emite alertas de tempestade para 213 municípios do Paraná; 69 estão em perigo (Laranjal)

Alertas valem do meio-dia às 23h59 de sábado (3); risco de granizo e ventos de até 100 km/h, com maior impacto no Oeste e Sudoeste, segundo o Inmet.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de tempestade para municípios do Paraná neste fim de semana. Os alertas, classificados como Laranjal (perigo) e amarelo (perigo potencial), começam ao meio‑dia de sábado (3) e seguem até as 23h59, quando o avanço de uma frente fria aumenta a instabilidade no estado.
Ao todo, 69 municípios estão em Alertas Laranjal e outras 144 cidades em Alertas amarelo, segundo o Inmet. Há previsão de chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento que podem alcançar até 100 km/h em áreas sob Alertas Laranjal.
Detalhes dos alertas do Inmet
No Alertas Laranjal, o instituto aponta possibilidade de chuva de 30 a 60 mm por hora ou acumulados de até 50 a até 100 mm no dia, queda de granizo e ventos de 60 a até 100 km/h. O Inmet menciona risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.
No Alertas amarelo, há previsão de chuva de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm no dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.
Previsão Meteorologia
O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou, via reportagens publicadas no G1, que o sábado deve começar com tempo abafado e terá aumento de nebulosidade ao longo do dia. A aproximação da frente fria à noite pode provocar tempestades localmente severas no noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul do estado.
Para o domingo (4), a Climatempo e modelos do Simepar indicam que a instabilidade deve se intensificar, com chuva se espalhando por praticamente todo o Paraná, possibilidade de chuva forte, ventanias, granizo e trovoadas — com maior possibilidade de acumulados elevados no oeste, norte e centro do estado. Segundo o Simepar, as tempestades tendem a se concentrar entre a madrugada e o início da manhã.
Orientações e contatos de emergência
O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, pessoas não procurem abrigo embaixo de árvores. Também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Nas áreas sob Alertas Laranjal, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia; nas áreas sob Alertas amarelo, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Cidades com Alertas Laranjal
- Ampére
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Cruzeiro do Iguaçu
- Diamante D’Oeste
- Dois Vizinhos
- Enéas Marques
- Entre Rios do Oeste
- Flor da Serra do Sul
- Foz do Iguaçu
- Francisco Beltrão
- Guaíra
- Itaipulândia
- Itapejara d’Oeste
- Lindoeste
- Manfrinópolis
- Marechal Cândido Rondon
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Matelândia
- Medianeira
- Mercedes
- Missal
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Ouro Verde do Oeste
- Palotina
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Pérola d’Oeste
- Pinhal de São Bento
- Planalto
- Pranchita
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Ramilândia
- Realeza
- Renascença
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Helena
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São Jorge d’Oeste
- São José das Palmeiras
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Terra Roxa
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Vera Cruz do Oeste
- Verê
- Vitorino
Cidades com Alertas amarelo
- Altamira do Paraná
- Altônia
- Alto Paraíso
- Alto Piquiri
- Ampére
- Anahy
- Assis Chateaubriand
- Barracão
- Bela Vista da Caroba
- Bituruna
- Boa Esperança
- Boa Esperança do Iguaçu
- Boa Vista da Aparecida
- Bom Jesus do Sul
- Bom Sucesso do Sul
- Braganey
- Brasilândia do Sul
- Cafelândia
- Cafezal do Sul
- Campina da Lagoa
- Campo Bonito
- Candói
- Cantagalo
- Capanema
- Capitão Leônidas Marques
- Cascavel
- Catanduvas
- Céu Azul
- Chopinzinho
- Clevelândia
- Corbélia
- Coronel Domingos Soares
- Coronel Vivida
- Cruzeiro do Iguaçu
- Cruzeiro do Oeste
- Cruz Machado
- Diamante D’Oeste
- Diamante do Sul
- Dois Vizinhos
- Douradina
- Enéas Marques
- Entre Rios do Oeste
- Esperança Nova
- Espigão Alto do Iguaçu
- Flor da Serra do Sul
- Formosa do Oeste
- Foz do Iguaçu
- Foz do Jordão
- Francisco Alves
- Francisco Beltrão
- General Carneiro
- Goioerê
- Goioxim
- Guaíra
- Guaraniaçu
- Guarapuava
- Honório Serpa
- Ibema
- Icaraíma
- Iguatu
- Iporã
- Iracema do Oeste
- Itaipulândia
- Itapejara d’Oeste
- Ivaté
- Janiópolis
- Jesuítas
- Juranda
- Laranjal
- Laranjeiras do Sul
- Lindoeste
- Mamborê
- Manfrinópolis
- Mangueirinha
- Marechal Cândido Rondon
- Maria Helena
- Mariluz
- Mariópolis
- Maripá
- Marmeleiro
- Marquinho
- Matelândia
- Medianeira
- Mercedes
- Missal
- Moreira Sales
- Nova Aurora
- Nova Cantu
- Nova Esperança do Sudoeste
- Nova Laranjeiras
- Nova Prata do Iguaçu
- Nova Santa Rosa
- Ouro Verde do Oeste
- Palmas
- Palmital
- Palotina
- Pato Bragado
- Pato Branco
- Perobal
- Pérola
- Pérola d’Oeste
- Pinhal de São Bento
- Pinhão
- Planalto
- Porto Barreiro
- Porto Vitória
- Pranchita
- Quarto Centenário
- Quatro Pontes
- Quedas do Iguaçu
- Querência do Norte
- Ramilândia
- Rancho Alegre D’Oeste
- Realeza
- Renascença
- Reserva do Iguaçu
- Rio Bonito do Iguaçu
- Salgado Filho
- Salto do Lontra
- Santa Cruz de Monte Castelo
- Santa Helena
- Santa Izabel do Oeste
- Santa Lúcia
- Santa Tereza do Oeste
- Santa Terezinha de Itaipu
- Santo Antônio do Sudoeste
- São João
- São Jorge d’Oeste
- São Jorge do Patrocínio
- São José das Palmeiras
- São Miguel do Iguaçu
- São Pedro do Iguaçu
- Saudade do Iguaçu
- Serranópolis do Iguaçu
- Sulina
- Terra Roxa
- Toledo
- Três Barras do Paraná
- Tupãssi
- Ubiratã
- Umuarama
- Vera Cruz do Oeste
As informações sobre alertas, previsões e recomendações foram publicadas pelo G1 com base em dados do Inmet e do Simepar.