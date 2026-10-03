Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Imagem ilustrativa

Inmet emite alertas de tempestade para 213 municípios do Paraná; 69 estão em perigo (Laranjal)

  • Tempo de Leitura5 minutos

Share your love

Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa Gerada por IA
COMPARTILHAR ARTIGO

Alertas valem do meio-dia às 23h59 de sábado (3); risco de granizo e ventos de até 100 km/h, com maior impacto no Oeste e Sudoeste, segundo o Inmet.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de tempestade para municípios do Paraná neste fim de semana. Os alertas, classificados como Laranjal (perigo) e amarelo (perigo potencial), começam ao meio‑dia de sábado (3) e seguem até as 23h59, quando o avanço de uma frente fria aumenta a instabilidade no estado.

Ao todo, 69 municípios estão em Alertas Laranjal e outras 144 cidades em Alertas amarelo, segundo o Inmet. Há previsão de chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento que podem alcançar até 100 km/h em áreas sob Alertas Laranjal.

Detalhes dos alertas do Inmet

No Alertas Laranjal, o instituto aponta possibilidade de chuva de 30 a 60 mm por hora ou acumulados de até 50 a até 100 mm no dia, queda de granizo e ventos de 60 a até 100 km/h. O Inmet menciona risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

No Alertas amarelo, há previsão de chuva de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm no dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Previsão Meteorologia

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou, via reportagens publicadas no G1, que o sábado deve começar com tempo abafado e terá aumento de nebulosidade ao longo do dia. A aproximação da frente fria à noite pode provocar tempestades localmente severas no noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul do estado.

Para o domingo (4), a Climatempo e modelos do Simepar indicam que a instabilidade deve se intensificar, com chuva se espalhando por praticamente todo o Paraná, possibilidade de chuva forte, ventanias, granizo e trovoadas — com maior possibilidade de acumulados elevados no oeste, norte e centro do estado. Segundo o Simepar, as tempestades tendem a se concentrar entre a madrugada e o início da manhã.

Orientações e contatos de emergência

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, pessoas não procurem abrigo embaixo de árvores. Também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Nas áreas sob Alertas Laranjal, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia; nas áreas sob Alertas amarelo, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Cidades com Alertas Laranjal

  • Ampére
  • Barracão
  • Bela Vista da Caroba
  • Boa Esperança do Iguaçu
  • Boa Vista da Aparecida
  • Bom Jesus do Sul
  • Bom Sucesso do Sul
  • Capanema
  • Capitão Leônidas Marques
  • Cascavel
  • Catanduvas
  • Céu Azul
  • Cruzeiro do Iguaçu
  • Diamante D’Oeste
  • Dois Vizinhos
  • Enéas Marques
  • Entre Rios do Oeste
  • Flor da Serra do Sul
  • Foz do Iguaçu
  • Francisco Beltrão
  • Guaíra
  • Itaipulândia
  • Itapejara d’Oeste
  • Lindoeste
  • Manfrinópolis
  • Marechal Cândido Rondon
  • Mariópolis
  • Maripá
  • Marmeleiro
  • Matelândia
  • Medianeira
  • Mercedes
  • Missal
  • Nova Esperança do Sudoeste
  • Nova Prata do Iguaçu
  • Nova Santa Rosa
  • Ouro Verde do Oeste
  • Palotina
  • Pato Bragado
  • Pato Branco
  • Pérola d’Oeste
  • Pinhal de São Bento
  • Planalto
  • Pranchita
  • Quatro Pontes
  • Quedas do Iguaçu
  • Ramilândia
  • Realeza
  • Renascença
  • Salgado Filho
  • Salto do Lontra
  • Santa Helena
  • Santa Izabel do Oeste
  • Santa Lúcia
  • Santa Tereza do Oeste
  • Santa Terezinha de Itaipu
  • Santo Antônio do Sudoeste
  • São João
  • São Jorge d’Oeste
  • São José das Palmeiras
  • São Miguel do Iguaçu
  • São Pedro do Iguaçu
  • Serranópolis do Iguaçu
  • Terra Roxa
  • Toledo
  • Três Barras do Paraná
  • Vera Cruz do Oeste
  • Verê
  • Vitorino

Cidades com Alertas amarelo

  • Altamira do Paraná
  • Altônia
  • Alto Paraíso
  • Alto Piquiri
  • Ampére
  • Anahy
  • Assis Chateaubriand
  • Barracão
  • Bela Vista da Caroba
  • Bituruna
  • Boa Esperança
  • Boa Esperança do Iguaçu
  • Boa Vista da Aparecida
  • Bom Jesus do Sul
  • Bom Sucesso do Sul
  • Braganey
  • Brasilândia do Sul
  • Cafelândia
  • Cafezal do Sul
  • Campina da Lagoa
  • Campo Bonito
  • Candói
  • Cantagalo
  • Capanema
  • Capitão Leônidas Marques
  • Cascavel
  • Catanduvas
  • Céu Azul
  • Chopinzinho
  • Clevelândia
  • Corbélia
  • Coronel Domingos Soares
  • Coronel Vivida
  • Cruzeiro do Iguaçu
  • Cruzeiro do Oeste
  • Cruz Machado
  • Diamante D’Oeste
  • Diamante do Sul
  • Dois Vizinhos
  • Douradina
  • Enéas Marques
  • Entre Rios do Oeste
  • Esperança Nova
  • Espigão Alto do Iguaçu
  • Flor da Serra do Sul
  • Formosa do Oeste
  • Foz do Iguaçu
  • Foz do Jordão
  • Francisco Alves
  • Francisco Beltrão
  • General Carneiro
  • Goioerê
  • Goioxim
  • Guaíra
  • Guaraniaçu
  • Guarapuava
  • Honório Serpa
  • Ibema
  • Icaraíma
  • Iguatu
  • Iporã
  • Iracema do Oeste
  • Itaipulândia
  • Itapejara d’Oeste
  • Ivaté
  • Janiópolis
  • Jesuítas
  • Juranda
  • Laranjal
  • Laranjeiras do Sul
  • Lindoeste
  • Mamborê
  • Manfrinópolis
  • Mangueirinha
  • Marechal Cândido Rondon
  • Maria Helena
  • Mariluz
  • Mariópolis
  • Maripá
  • Marmeleiro
  • Marquinho
  • Matelândia
  • Medianeira
  • Mercedes
  • Missal
  • Moreira Sales
  • Nova Aurora
  • Nova Cantu
  • Nova Esperança do Sudoeste
  • Nova Laranjeiras
  • Nova Prata do Iguaçu
  • Nova Santa Rosa
  • Ouro Verde do Oeste
  • Palmas
  • Palmital
  • Palotina
  • Pato Bragado
  • Pato Branco
  • Perobal
  • Pérola
  • Pérola d’Oeste
  • Pinhal de São Bento
  • Pinhão
  • Planalto
  • Porto Barreiro
  • Porto Vitória
  • Pranchita
  • Quarto Centenário
  • Quatro Pontes
  • Quedas do Iguaçu
  • Querência do Norte
  • Ramilândia
  • Rancho Alegre D’Oeste
  • Realeza
  • Renascença
  • Reserva do Iguaçu
  • Rio Bonito do Iguaçu
  • Salgado Filho
  • Salto do Lontra
  • Santa Cruz de Monte Castelo
  • Santa Helena
  • Santa Izabel do Oeste
  • Santa Lúcia
  • Santa Tereza do Oeste
  • Santa Terezinha de Itaipu
  • Santo Antônio do Sudoeste
  • São João
  • São Jorge d’Oeste
  • São Jorge do Patrocínio
  • São José das Palmeiras
  • São Miguel do Iguaçu
  • São Pedro do Iguaçu
  • Saudade do Iguaçu
  • Serranópolis do Iguaçu
  • Sulina
  • Terra Roxa
  • Toledo
  • Três Barras do Paraná
  • Tupãssi
  • Ubiratã
  • Umuarama
  • Vera Cruz do Oeste

As informações sobre alertas, previsões e recomendações foram publicadas pelo G1 com base em dados do Inmet e do Simepar.

COMPARTILHAR ARTIGO
fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

Artigos: 40686

Posts relacionados