Inmet emite alertas de tempestade para 213 municípios do Paraná; 69 estão em perigo (Laranjal)

Alertas valem do meio-dia às 23h59 de sábado (3); risco de granizo e ventos de até 100 km/h, com maior impacto no Oeste e Sudoeste, segundo o Inmet.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu avisos de tempestade para municípios do Paraná neste fim de semana. Os alertas, classificados como Laranjal (perigo) e amarelo (perigo potencial), começam ao meio‑dia de sábado (3) e seguem até as 23h59, quando o avanço de uma frente fria aumenta a instabilidade no estado.

Ao todo, 69 municípios estão em Alertas Laranjal e outras 144 cidades em Alertas amarelo, segundo o Inmet. Há previsão de chuva intensa, queda de granizo e rajadas de vento que podem alcançar até 100 km/h em áreas sob Alertas Laranjal.

Detalhes dos alertas do Inmet

No Alertas Laranjal, o instituto aponta possibilidade de chuva de 30 a 60 mm por hora ou acumulados de até 50 a até 100 mm no dia, queda de granizo e ventos de 60 a até 100 km/h. O Inmet menciona risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

No Alertas amarelo, há previsão de chuva de 20 a 30 mm por hora ou até 50 mm no dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

Previsão Meteorologia

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) informou, via reportagens publicadas no G1, que o sábado deve começar com tempo abafado e terá aumento de nebulosidade ao longo do dia. A aproximação da frente fria à noite pode provocar tempestades localmente severas no noroeste, oeste, sudoeste e centro-sul do estado.

Para o domingo (4), a Climatempo e modelos do Simepar indicam que a instabilidade deve se intensificar, com chuva se espalhando por praticamente todo o Paraná, possibilidade de chuva forte, ventanias, granizo e trovoadas — com maior possibilidade de acumulados elevados no oeste, norte e centro do estado. Segundo o Simepar, as tempestades tendem a se concentrar entre a madrugada e o início da manhã.

Orientações e contatos de emergência

O Inmet orienta que, durante rajadas de vento, pessoas não procurem abrigo embaixo de árvores. Também recomenda evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Nas áreas sob Alertas Laranjal, se possível, desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia; nas áreas sob Alertas amarelo, evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Cidades com Alertas Laranjal

Ampére

Barracão

Bela Vista da Caroba

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Vista da Aparecida

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso do Sul

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Cascavel

Catanduvas

Céu Azul

Cruzeiro do Iguaçu

Diamante D’Oeste

Dois Vizinhos

Enéas Marques

Entre Rios do Oeste

Flor da Serra do Sul

Foz do Iguaçu

Francisco Beltrão

Guaíra

Itaipulândia

Itapejara d’Oeste

Lindoeste

Manfrinópolis

Marechal Cândido Rondon

Mariópolis

Maripá

Marmeleiro

Matelândia

Medianeira

Mercedes

Missal

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Prata do Iguaçu

Nova Santa Rosa

Ouro Verde do Oeste

Palotina

Pato Bragado

Pato Branco

Pérola d’Oeste

Pinhal de São Bento

Planalto

Pranchita

Quatro Pontes

Quedas do Iguaçu

Ramilândia

Realeza

Renascença

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Helena

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Tereza do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Sudoeste

São João

São Jorge d’Oeste

São José das Palmeiras

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Terra Roxa

Toledo

Três Barras do Paraná

Vera Cruz do Oeste

Verê

Vitorino

Cidades com Alertas amarelo

Altamira do Paraná

Altônia

Alto Paraíso

Alto Piquiri

Ampére

Anahy

Assis Chateaubriand

Barracão

Bela Vista da Caroba

Bituruna

Boa Esperança

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Vista da Aparecida

Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso do Sul

Braganey

Brasilândia do Sul

Cafelândia

Cafezal do Sul

Campina da Lagoa

Campo Bonito

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Cascavel

Catanduvas

Céu Azul

Chopinzinho

Clevelândia

Corbélia

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Oeste

Cruz Machado

Diamante D’Oeste

Diamante do Sul

Dois Vizinhos

Douradina

Enéas Marques

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Flor da Serra do Sul

Formosa do Oeste

Foz do Iguaçu

Foz do Jordão

Francisco Alves

Francisco Beltrão

General Carneiro

Goioerê

Goioxim

Guaíra

Guaraniaçu

Guarapuava

Honório Serpa

Ibema

Icaraíma

Iguatu

Iporã

Iracema do Oeste

Itaipulândia

Itapejara d’Oeste

Ivaté

Janiópolis

Jesuítas

Juranda

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Lindoeste

Mamborê

Manfrinópolis

Mangueirinha

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Mariluz

Mariópolis

Maripá

Marmeleiro

Marquinho

Matelândia

Medianeira

Mercedes

Missal

Moreira Sales

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Nova Prata do Iguaçu

Nova Santa Rosa

Ouro Verde do Oeste

Palmas

Palmital

Palotina

Pato Bragado

Pato Branco

Perobal

Pérola

Pérola d’Oeste

Pinhal de São Bento

Pinhão

Planalto

Porto Barreiro

Porto Vitória

Pranchita

Quarto Centenário

Quatro Pontes

Quedas do Iguaçu

Querência do Norte

Ramilândia

Rancho Alegre D’Oeste

Realeza

Renascença

Reserva do Iguaçu

Rio Bonito do Iguaçu

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Helena

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Tereza do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Sudoeste

São João

São Jorge d’Oeste

São Jorge do Patrocínio

São José das Palmeiras

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

Saudade do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Sulina

Terra Roxa

Toledo

Três Barras do Paraná

Tupãssi

Ubiratã

Umuarama

Vera Cruz do Oeste

As informações sobre alertas, previsões e recomendações foram publicadas pelo G1 com base em dados do Inmet e do Simepar.