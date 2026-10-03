Rússia atinge segunda ponte principal em Kyiv, diz prefeito

Ataque danificou a Ponte Norte (Pivnichnyi), atingindo pavimento e fios de bonde; tráfego entre as margens permanece bloqueado, afirma Vitali Klitschko

Klitschko escreveu no Telegram que a ponte foi atingida e que “os serviços de emergência estão a caminho”. Ele acrescentou que “o tráfego na ponte da margem esquerda para a margem direita está atualmente bloqueado”.

O ataque e a versão russa

O ministério da Defesa da Rússia afirmou que atingiu a ponte porque ela teria sido usada para transferências de tropas e logística, e disse também ter atingido um centro logístico na cidade; Klitschko não mencionou esse centro logístico, segundo a BBC.

A Ponte Norte é a segunda grande ligação entre as margens de Kyiv a ser atingida em poucos dias: a Ponte Sul (Pivdennyi) foi alvo de ataques múltiplos por drones na quinta e na sexta, que já haviam causado suspensão do trânsito de carros e do metrô na travessia.

Reações e contexto

Após os ataques à Ponte Sul, passageiros relataram que poeira de uma onda de choque entrou em um vagão por meio do sistema de ventilação. A defesa municipal de Kyiv realizou uma reunião de crise, e Klitschko afirmou que a cidade estava em uma "situação muito dramática", com Moscow atacando sua "infraestrutura crítica, logística, habitação" e outras instalações importantes, segundo a BBC.

O President ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que o President russo Vladimir Putin teria decidido que "agora não há regras" ao atacar a Ucrânia. Em entrevista ao Financial Times citada pela BBC, Zelensky disse: "Os russos não conseguiram nos ocupar. Então agora estão realizando ataques maciços e assassinatos em massa"; acrescentou que "eles querem destruir nossas pontes… nossos centros de dados, a internet, redes móveis, hospitais, creches, escolas, universidades – tudo. Eles querem que as pessoas fujam de suas cidades."

A BBC lembra que a Rússia lançou a invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro de 2022.