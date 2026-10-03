Co-piloto atacou comandante com crash axe em voo da Flydubai, diz procurador dos Emirados

Voo Flydubai de Dubai para Tel Aviv despencou cerca de 17.000 pés; passageiros dominaram co-piloto e dois pilotos reserva pousaram na Arábia Saudita

O co-piloto de um voo da Flydubai que seguia de Dubai para Tel Aviv atacou o comandante com um crash axe dentro do cockpit, afirmou o procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos, segundo a BBC. A aeronave, com mais de 170 pessoas a bordo, caiu cerca de 17.000 pés (5.200 m) aproximadamente duas horas e meia após a decolagem, antes de passageiros conseguirem dominar o agressor.

Após o incidente, dois pilotos reserva assumiram os controles e pousaram o avião com segurança na Arábia Saudita. O comandante ferido, identificado como Smit Machchhar, foi levado a um hospital e depois aerotransportado para Abu Dhabi, onde foi descrito em condição estável; a embaixada da Índia nos Emirados informou que ele está se recuperando.

Como ocorreu o ataque e a reação a bordo

Segundo relatos reunidos pela BBC, a queda abrupta da aeronave foi acompanhada pela emissão do código de emergência 7700, que em seguida mudou para 7500, código de interferência ilícita (hijacking). Passageiros relataram forte sensação de queda e momentos de desorientação antes de correrem ao cockpit.

O President de Israel, Isaac Herzog, disse que o alarme foi acionado por uma passageira israelense, Tali Manes. Depois que o comandante, ferido, conseguiu abrir a porta do cockpit, seu marido, Zvika, e outros três homens — Yaniv Hayun, Dr Shota Musayev e Asaf Rajuan — entraram e ajudaram a dominar o agressor. Hayun descreveu ter imobilizado o atacante e puxado os controles até que outro piloto assumisse.

Identidade do agressor e investigações

O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o co-piloto é cidadão de Omã; múltiplos veículos de imprensa, incluindo Reuters, CNN e The New York Times, citaram o nome Hamam al-Hammami. A BBC também reportou que a mídia dos EUA informou ter havido preocupações anteriores sobre as visões do homem durante treinamento em outra companhia aérea, Oman Air, e que ele teria sido deslocado para outra função.

Relatos citados pela BBC acrescentam que Al-Hammami concluiu um curso a distância de três anos em Buckinghamshire New University em 2023, com diploma em gestão da aviação, e que fontes disseram ao ABC News que ele não realizou treinamento de piloto nessa instituição.

As autoridades dos Emirados dizem investigar se o incidente teve ligação com atividade terrorista ou propósito semelhante, conforme informou a agência estatal, e as investigações continuam em curso.

Declarações oficiais e estado atual

Netanyahu afirmou que, depois de ser dominado, o atacante teria gritado "Kill me, kill me!" e que parecia provável a intenção de derrubar a aeronave; ele também afirmou que o agressor teria sido submetido a doutrinação de inspiração Islamist, conforme reportado pela BBC com base nas declarações do primeiro‑ministro.

A BBC lembra que um crash axe costuma ser mantido no cockpit para emergências. Autoridades e investigações seguem apurando o motivo e as circunstâncias completas do ataque.