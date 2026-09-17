Inmet emite alertas de tempestade para o Paraná por três dias

Alertas valem de sexta (18) a domingo (20); ciclone extratropical no oceano e risco de raios, granizo e ventos fortes

O Paraná recebeu novos alertas de tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para três dias: sexta-feira (18), sábado (19) e domingo (20). A instabilidade está associada, entre outros fatores, à formação de um ciclone extratropical no oceano, segundo G1.

De acordo com o Inmet, os temporais devem começar pela região central e pela metade oeste do estado na sexta, espalhar-se por todo o território e ter maior intensidade no sábado, mantendo-se no domingo de forma mais branda.

O que dizem os alertas do Inmet

Sexta (18) e domingo (20) — Alertas amarelo: chuvas de até até 30 mm por hora ou 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h. Para esses dias o instituto indica possibilidade de queda de granizo.

Sábado (19) — Alertas laranja: aviso sobre o dobro do acumulado de chuvas em relação aos dias com Alertas amarelo e ventos de até 100 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo.

Previsão e evolução dia a dia, segundo a Climatempo

Para a quinta-feira (17) a previsão era de tempo firme e sol em praticamente todo o estado, com exceção do litoral e áreas próximas à Serra do Mar, onde a circulação marítima favorece nuvens e chuva fraca localizada.

Na sexta-feira (18) a instabilidade deve surgir inicialmente no oeste e sudoeste, com chuva fraca a moderada e aumento gradual da atividade ao longo do dia; a chuva também ganha força no litoral.

No sábado (19) a condição se intensifica: a atuação de baixa pressão, cavados e avanço de áreas instáveis favorecem chuva moderada a forte, descargas elétricas, rajadas de vento e possibilidade de granizo, com maior intensidade entre a tarde e a noite.

No domingo (20) a chuva tende a se concentrar especialmente nas regiões oeste, centro-oeste e centro-sul, com possibilidade de temporais, descargas elétricas e rajadas que podem superar até 60 km/h.

Sobre o ciclone

Informações de tempo e alertas citadas acima foram publicadas pelo G1 com base em dados do Inmet e previsões da Climatempo.