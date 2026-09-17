Paraná ocupa 4º lugar nacional no valor da produção agrícola em 2025

Valor da produção agrícola do estado cresceu 21,9% em 2025 e Paraná lidera a produção nacional de feijão, cevada, triticale e erva-mate.

Destaques

O estado ocupou a 2ª posição do País em quantidade produzida de soja (21,3 milhões de toneladas), milho (20,4 milhões de toneladas), trigo (2,8 milhões de toneladas), mandioca (4,0 milhões de toneladas), batata-inglesa, cenoura, repolho, aveia e abóbora.

O Paraná é o 3º maior produtor nacional de alface, fumo em folha, goiaba, laranja, maçã e pera, e o 4º em morango, tomate, abacate, figo, palmito e tangerina.

Cascavel e Toledo foram os dois maiores municípios produtores de milho e de soja do Paraná, seguidos por Assis Chateaubriand, Guarapuava e Tibagi.

Guarapuava despontou como o maior município produtor paranaense de cevada, triticale e batata-inglesa, enquanto Clevelândia liderou a produção estadual de feijão.

Umuarama, Querência do Norte e Alto Paraíso, no Noroeste do estado, foram os três maiores produtores paranaenses de mandioca.

Cruz Machado, Bituruna e São Mateus do Sul, no Centro-Sul do Paraná, concentraram a maior produção estadual de erva-mate, cultura em que o Paraná é o maior produtor do Brasil.

Paranavaí, Alto Paraná e Guairaçá, no Noroeste paranaense, foram os maiores municípios produtores de laranja do estado.

Em valor da produção agrícola, o Paraná ocupou a 4ª posição entre as Unidades da Federação, com 9,5% de participação nacional, atrás de Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais.

No grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas, o Paraná é o 2º estado que mais gerou valor no País em 2025, com 12,8% de participação, atrás apenas do Mato Grosso.

A entrada do morango no levantamento da PAM beneficiou a fruticultura paranaense: o Paraná foi o 4º maior produtor nacional da fruta, o que ajudou a elevar em 38,5% o valor da produção de frutas do estado em2025.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou hoje (17) os resultados da Produção Agrícola Municipal (PAM) 2025, levantamento que investiga, em cada um dos municípios brasileiros, a área plantada, a área colhida, a quantidade produzida,o rendimento médio e o valor da produção de 70 produtos das lavouras temporárias e permanentes do país. Por ser a única pesquisa agrícola do IBGE com abrangência municipal completa, a PAM permite identificar não só o desempenho dos estados, mas também dosmunicípios que sustentam a produção paranaense, um retrato especialmente valioso neste momento em que o estado também se prepara para o 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, que aprofundará ainda mais esse detalhamento a partir de 2027.

No Paraná, os resultados da PAM 2025 confirmaram a força do estado na produção de grãos e de outros produtos de grande relevância econômica e social, com destaque para o crescimento de 21,9% no valor da produção agrícola paranaense entre 2024 e 2025. O Paranáé o maior produtor nacional de feijão, com 865,7 mil toneladas colhidas em 2025, seguido por Ceará e Bahia. O estado também lidera a produção brasileira de cevada (377,3 mil toneladas) e de triticale (19,7 mil toneladas), dois cereais de inverno concentradosna Região Sul, além de despontar como maior produtor nacional de erva-mate em folha verde, com 494,7 mil toneladas, evidenciando a força de uma cultura tradicional da economia paranaense.

Entre as culturas de maior peso econômico, o Paraná manteve, em 2025, a 2ª posição nacional em quantidade produzida de soja (21,3 milhões de toneladas) e de milho (20,4 milhões de toneladas), atrás apenas do Mato Grosso em ambos os produtos. O estado tambémé o 2º maior produtor de trigo (2,8 milhões de toneladas), mandioca (4,0 milhões de toneladas), batata-inglesa, cenoura, repolho, aveia e abóbora, além de figurar entre os cinco maiores produtores nacionais de alface, fumo em folha, morango, tomate e amendoim.

Municípios paranaenses se destacam em quase todos os produtos

O detalhamento municipal da PAM revela como a liderança paranaense se distribui pelo território do estado. Cascavel e Toledo são os dois maiores municípios produtores de milho e de soja do Paraná, seguidos por Assis Chateaubriand, Guarapuava e Tibagi. Guarapuava,por sua vez, desponta como o maior município produtor de cevada, de triticale e de batata-inglesa do estado, enquanto Clevelândia, Rio Bonito do Iguaçu e Irati concentram as maiores produções paranaenses de feijão. Já a produção estadual de mandioca é lideradapor municípios do Noroeste do Paraná, como Umuarama, Querência do Norte e Alto Paraíso.

Entre as lavouras permanentes, o Centro-Sul do estado concentra a maior produção paranaense de erva-mate, com Cruz Machado, Bituruna e São Mateus do Sul entre os principais municípios produtores. Já na fruticultura, o Noroeste do estado reúne os maiores municípiosprodutores de laranja do Paraná, como Paranavaí, Alto Paraná e Guairaçá, enquanto São José dos Pinhais e a Região Metropolitana de Curitiba se destacam na produção de morango, repolho, cenoura e alface.

O bom desempenho da produção paranaense em 2025 ocorreu em um cenário nacional favorável, marcado pelo aumento da produtividade das lavouras de verão e pela recuperação dos preços de commodities como soja e milho. Ainda assim, a irregularidade climática impactou a produtividade em algumas regiões do Paraná, especialmente no oeste e no norte do estado, que juntos concentram pouco mais de 43,0% da área plantada, enquanto as demaisregiões paranaenses surpreenderam positivamente, com ganhos de produtividade.

Em valor da produção agrícola, o Paraná ocupou a 4ª posição entre as 27 Unidades da Federação, com participação de 9,5% do total nacional, atrás de Mato Grosso (17,9%), São Paulo (13,4%) e Minas Gerais (11,8%). Essa posição é reflexo, principalmente, do desempenhodo estado no grupo de cereais, leguminosas e oleaginosas: o Paraná é o 2º estado que mais gerou valor com esses produtos em 2025, com 12,8% de participação nacional, atrás apenas do Mato Grosso (30,7%).

A fruticultura paranaense também teve um bom desempenho em 2025, impulsionada pela entrada do morango entre os produtos investigados pela PAM. O Paraná é o 2º maior produtor nacional da fruta, atrás apenas de Minas Gerais, o que contribuiu para elevar em 38,5%o valor da produção de frutas do estado, em relação a 2024. Com a chegada do morango, a fruta passou a ser a 2ª mais importante na geração de valor da fruticultura paranaense, superando uva e banana, atrás apenas da laranja.

Informações adicionais sobre a PAM 2025

Em 2025, foram feitas alterações nos produtos investigados pela PAM. Entre as lavouras temporárias, foram incluídos 11 novos produtos (abóbora, pimentão, alface, milho verde, morango, chuchu, repolho, inhame, gergelim, canola e cenoura), enquanto cinco tiverama série histórica encerrada (centeio, ervilha, juta, linho e rami), totalizando agora 37 produtos investigados. Entre as lavouras permanentes, passaram a ser publicados 3 novos produtos (acerola, cupuaçu e graviola), enquanto outros 3 tiveram a série encerrada(chá da índia, marmelo e tungue).

Rendimento médio é a razão entre a quantidade produzida e a área colhida, ou seja, mede quantos quilos cada hectare rendeu, e não o volume total colhido pelo estado. É por isso que ele funciona como um termômetro de produtividade: reflete a eficiência do campo,influenciada por fatores como tecnologia empregada, irrigação, clima e o mix de safras plantadas, e não o tamanho da lavoura.

É justamente essa diferença que explica por que o Paraná, mesmo entre os líderes nacionais em área plantada, quantidade produzida e valor da produção, nem sempre aparece no topo do ranking de rendimento médio. No caso do milho, por exemplo, o estado ocupa a2ª posição em área colhida e em quantidade produzida no Brasil, mas cai para a 7ª colocação em rendimento médio, atrás de estados com áreas mais concentradas e homogêneas, como Santa Catarina e o Distrito Federal. A explicação está na própria escala: comoo cultivo paranaense se espalha por centenas de municípios, com diferentes condições de solo e clima, e combina 1ª e 2ª safra, a média estadual acaba equilibrando bolsões de altíssima produtividade com áreas mais sujeitas a variações climáticas — o que reduzo rendimento médio final, ainda que o volume total colhido continue entre os maiores do País.

A PAM é realizada em todos os municípios do País, com dados obtidos pela Rede de Coleta do IBGE por meio de consulta a entidades públicas, à iniciativa privada, a produtores, técnicos e órgãos ligados à produção, à comercialização, à industrialização e à fiscalizaçãode produtos agrícolas. Para os 24 produtos acompanhados mensalmente pelo Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), as informações finais também são consolidadas pela PAM.

Cabe destacar que a pesquisa mede a área plantada, a área destinada à colheita, a área colhida, a quantidade produzida, o rendimento médio (razão entre quantidade produzida e área colhida) e o valor da produção. O valor da produção é calculado com base no preçomédio pago ao produtor, ponderado pelas quantidades colhidas em cada município.

Para mais informações sobre a PAM, consulte:

Matéria da PAM com dados Brasil na Agência de Notícias do IBGE AQUI .

No Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA), AQUI .