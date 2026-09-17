PND 2026 registra adesão de 2.007 municípios e 23 Estado para seleção de professores no Brasil

A adesão à Prova Nacional Docente, conhecida como CNU dos Professores, alcançou 23 Estado e 2.007 municípios brasileiros, consolidando uma nova etapa para o magistério em 2026.

A edição deste ano da Prova Nacional Docente (PND) conta com a participação de 23 secretarias estaduais de educação, o que representa 85,19% das 27 unidades da federação. Além disso, 2.007 municípios aderiram formalmente à iniciativa, correspondendo a 36,03% do total de 5.571 prefeituras brasileiras.

Os dados foram divulgados pela Empresa Brasil de Comunicação, destacando um crescimento expressivo na adesão das redes municipais. Em comparação com 2025, quando 1.508 municípios participaram, houve um aumento de 33,09% na procura pelo modelo de avaliação federal.

A adesão dos entes federativos ao chamado CNU dos Professores é de caráter voluntário. O objetivo principal do Ministério da Educação (MEC) com o programa é aprimorar a qualidade dos concursos e processos seletivos, além de induzir a valorização e a qualificação dos profissionais da educação básica no país.

Estado e capitais participantes da edição 2026

Conforme a portaria nº 527/2026 do MEC, os Estado que confirmaram a participação incluem Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.

No âmbito municipal, a adesão abrange 25 capitais brasileiras. Estão participando Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Porto Velho, Boa Vista, Maceió, Salvador, Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Recife, Teresina, Natal, Aracaju, Goiânia, Cuiabá, Campo Grande, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Vitória, Curitiba, Porto Alegre e Florianópolis.

Situação do Distrito Federal e Estado não aderentes

O Distrito Federal informou que não aderiu à PND no momento devido a análises técnicas sobre a compatibilidade da política federal com as especificidades da rede local. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF) ressaltou que prepara um novo concurso público próprio, com previsão de edital ainda para 2026.

Já a Secretaria Municipal da Educação de Palmas declarou que não adotará a PND, pois possui um concurso realizado em 2024 que permanece vigente. Quanto aos Estado do Amazonas, Ceará e Goiás, que não constam na lista de adesão estadual, o MEC e as respectivas secretarias mantêm o diálogo sobre os processos de seleção locais.

Objetivos do programa Mais Professores para o Brasil

A PND integra o programa Mais Professores para o Brasil, que busca reunir ações para o incentivo à docência. Os resultados da prova podem ser utilizados pelos Estado e municípios de forma única ou como complemento em seus processos seletivos, oferecendo maior flexibilidade para as gestões locais.

A iniciativa pretende, acima de tudo, criar um padrão de avaliação mais qualificado para o magistério público brasileiro.

Perguntas frequentes sobre a PND 2026

A adesão à PND é obrigatória para Estado e municípios? Não, a participação é inteiramente voluntária, conforme as normas estabelecidas pelo Ministério da Educação.

Quantos municípios participam este ano? A edição de 2026 conta com a adesão de 2.007 municípios, um crescimento de 33,09% em relação ao ano anterior.

Quais Estado ficaram de fora da adesão estadual? Os Estado do Amazonas, Ceará e Goiás, além do Distrito Federal, não confirmaram o registro na categoria Estadual até o momento.

Qual a finalidade da Prova Nacional Docente? O objetivo é realizar concursos ou processos seletivos mais qualificados, servindo como base para a contratação de professores nas redes públicas de ensino.

O Distrito Federal realizará concurso próprio? Sim, a SEEDF informou que prepara um novo concurso para o magistério público, com previsão de publicação do edital ainda em 2026.