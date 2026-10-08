Ator Indian Nana Patekar morre aos 75 em Goa

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O ator Indian Nana Patekar morreu aos 75 anos em Goa. Segundo o Manipal Hospital em Goa e o médico Shekhar Salkar, ele foi encontrado inconsciente em sua casa na madrugada de quinta-feira e não resistiu às tentativas de reanimação.
De acordo com o Dr. Shekhar Salkar, ouvido pela agência ANI e citado pela BBC, a equipe hospitalar encontrou Patekar “inconsciente e quase sem resposta”. “Apesar de 45 minutos de RCP contínua, ele não pôde ser reanimado”, disse o médico. A equipe continuou a reanimação durante o transporte até o hospital, localizado cerca de 10 minutos do local, mas o ator foi declarado morto ao chegar, afirmou o hospital.
O Dr. Salkar informou que Patekar sofreu uma parada cardíaca, mas não foi possível determinar o que a desencadeou, segundo a BBC.
O governo do estado de Maharashtra anunciou que o funeral será realizado ainda na noite desta quinta-feira na casa de campo do ator em Pune, com honras de Estado.
O primeiro‑ministro Narendra Modi liderou as homenagens, destacando a versatilidade do artista e sua personalidade franca. Em mensagem nas redes, Modi afirmou que os personagens interpretados por Patekar “permanecerão gravados na memória de gerações” e que sua morte deixa “um vasto vazio no mundo artístico”, segundo a BBC.
O ator Akshay Kumar, que contracenou com Patekar em Welcome, recordou‑o como um intérprete singular pela voz, intensidade e honestidade que prendiam a atenção do público. O analista de mercado cinematográfico Komal Nahta disse à BBC que, embora fosse “difícil de se conviver” para alguns, Patekar era procurado por diretores por ser um “ator simplesmente fantástico”.
Patekar estreou no cinema com Gaman (1978) e alcançou ampla visibilidade nacional com Parinda (1989), papel que lhe rendeu um National Film Award e um Filmfare. Ao longo da carreira, recebeu três National Film Awards por Parinda, Krantiveer e Agni Sakshi, segundo a BBC.
Além do trabalho no cinema hindi, Patekar foi figura importante no teatro e no cinema em marathi. Entre suas peças mais conhecidas estão Purush e Hamidabai Chi Kothi. Ele também dirigiu filmes, como Prahaar, cujo papel como Major Chauhan foi elogiado.
No campo social, Patekar dedicou‑se a causas ligadas aos agricultores. Em 2015, ele e o ator Makarand Anaspure criaram a Naam Foundation, que atuou em projetos de bem‑estar de agricultores e conservação da água em Maharashtra, conforme relatado pela BBC.
Em 2018, a atriz Tanushree Dutta acusou Patekar de assédio sexual por um episódio ocorrido cerca de uma década antes, uma denúncia que ajudou a impulsionar o movimento #MeToo na Índia. Patekar negou as acusações e, em 2019, a polícia afirmou não ter encontrado evidências suficientes para prosseguir, concluindo o inquérito, segundo a BBC.