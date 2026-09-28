Projeto de lei quer tornar obrigatória a vacina contra bronquiolite no SUS para proteger bebês em todo o Brasil

A proposta legislativa visa instituir a Política Nacional de Prevenção da Infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório, assegurando o acesso ao imunizante em toda a rede pública de saúde.

Um novo Projeto de Lei, identificado como 3209/26, foi apresentado com o objetivo de incluir a vacina contra a bronquiolite no rol de obrigatoriedades do Sistema Único de Saúde. A medida foca na proteção de crianças durante o seu primeiro ano de vida, fase em que o contágio pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) apresenta maiores riscos.

O texto busca transformar em política de Estado permanente uma prática que já vem sendo adotada pelo governo. Conforme informação divulgada pelo Portal da Câmara dos Deputados, a intenção é evitar que a oferta do imunizante dependa apenas de protocolos temporários, assegurando o direito à saúde infantil via legislação federal.

A justificativa é que a vacinação reduz drasticamente o número de internações hospitalares e evita complicações respiratórias graves de longo prazo nas crianças.

Entenda o funcionamento da proteção contra o VSR

Atualmente, o SUS já disponibiliza o anticorpo monoclonal nirsevimabe desde fevereiro de 2026. A oferta segue as diretrizes da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde, conhecida como Conitec, que define os protocolos para a aplicação do medicamento em bebês.

O projeto de lei propõe que, além da dose inicial no primeiro ano, o reforço seja obrigatório no segundo ano de vida para crianças que pertençam a grupos de risco específicos. Essa estratégia visa garantir uma barreira imunológica mais robusta para os pacientes que possuem maior vulnerabilidade a quadros de pneumonia e bronquiolite.

Vigilância e conscientização

Além da oferta da vacina, o projeto estabelece a necessidade de ações estruturadas de vigilância epidemiológica em todo o país. O objetivo é monitorar a circulação do vírus e otimizar a resposta do sistema de saúde diante de surtos sazonais de doenças respiratórias.

A proposta também prevê campanhas de conscientização voltadas tanto para os profissionais que atuam na ponta do sistema, quanto para os familiares e responsáveis. A ideia é garantir que a informação sobre a importância da vacinação chegue à população de forma clara e eficiente.

Tramitação no Congresso Nacional

Para que a proposta se torne uma lei efetiva, o texto precisa passar pela análise de diversas comissões da Câmara, incluindo as de Saúde, Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça. O caráter da tramitação é conclusivo, o que agiliza o processo legislativo.

Após a aprovação na Câmara dos Deputados, o projeto ainda deverá ser submetido ao crivo do Senado Federal. Somente após a chancela das duas casas legislativas é que o texto seguirá para a sanção, consolidando a vacina contra a bronquiolite como um direito garantido por lei no SUS.

Perguntas Frequentes

O que o Projeto de Lei 3209/26 propõe?

Ele cria a Política Nacional de Prevenção da Infecção pelo VSR, tornando obrigatória a oferta da vacina contra a bronquiolite no SUS para crianças no primeiro ano de vida.

Quem terá direito ao reforço da vacina no segundo ano?

Segundo a proposta, o reforço será destinado especificamente às crianças que se enquadram nos grupos de risco para complicações respiratórias.

O SUS já oferece alguma proteção contra o vírus?

Sim, desde fevereiro de 2026, o SUS já oferece o anticorpo monoclonal nirsevimabe, seguindo os protocolos da Conitec.

Por que o projeto é considerado importante para a saúde pública?

A autora argumenta que a vacinação preventiva reduz o custo com internações hospitalares e previne sequelas respiratórias de longo prazo nas crianças.

Qual o próximo passo para o projeto virar lei?

O texto precisa ser aprovado pelas comissões da Câmara dos Deputados e, posteriormente, pelo Senado Federal antes de ser sancionado.