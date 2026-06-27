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Motorista foge após atropelar jovem em estacionamento de supermercado

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Motorista foge após atropelar jovem em estacionamento de supermercado

Por Luiz Haab

Atualizado em

Uma jovem de 20 anos ficou ferida após ser atropelada, na manhã deste sábado (27), por volta das 6h45, no estacionamento de um supermercado localizado na Rua Juscelino Kubitschek, no Centro de Cascavel.

Equipes do Siate foram acionadas e prestaram os primeiros socorros ainda no local. Na sequência, a vítima foi encaminhada para a UPA Tancredo para receber atendimento médico.

De acordo com as informações obtidas no local pela CGN, o condutor do veículo envolvido no atropelamento fugiu do local sem prestar socorro à vítima, que seria colaboradora de uma das lojas instaladas dentro da estrutura do supermercado.

O caso será investigado pelas autoridades competentes para identificar o motorista e esclarecer as circunstâncias do acidente.

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