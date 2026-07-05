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Invasão se muda para outro prédio no Centro de Curitiba

Invasão se muda para outro prédio no Centro de Curitiba

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Invasão se muda para outro prédio no Centro de Curitiba
Prédio invadido na Alameda Augusto Stellfeld. Foto: Reprodução Google Mapas

Após a reintegração de posse do prédio invadido na Rua Doutor Faivre, no Centro de Curitiba, cerca de 50 famílias ligadas ao Movimento Luta nos Bairros, Vilas e Favelas (MLB) se mudaram para outro imóvel na Alameda Augusto Stellfeld, nº 82, também na região central da capital. 

O grupo, que se identifica como “Ocupação Francisco Bernardo”, afirma que o edifício permaneceu desocupado por cerca de 15 anos antes da invasão. O imóvel fica próximo à Praça Tiradentes e, no passado, abrigou apartamentos para aluguel e escritórios de prestadores de serviços.

Integrantes do movimento compartilharam, nas redes sociais, que ocuparam o prédio logo após deixarem o antigo endereço por determinação da Justiça. Atualmente, as famílias mantêm o espaço com doações.

A mudança ocorreu depois da reintegração de posse da antiga sede da Superintendência Regional da Polícia Federal, na Rua Doutor Faivre, nº 1212. O grupo invadiu o edifício no início deste ano e as equipes responsáveis cumpriram a ordem judicial de desocupação na manhã de terça-feira (30).

Antes da devolução à União, em 2019, a Prefeitura de Curitiba utilizou o prédio da Rua Doutor Faivre para atividades administrativas. Após vistorias e análises técnicas, o município entregou o imóvel ao Governo Federal. Desde então, o edifício permaneceu sem utilização. Segundo a União, o prédio será demolido.

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Corinthia Mes

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