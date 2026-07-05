Um homem de 28 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde desta segunda-feira (22), em Campina da Lagoa. A ação ocorreu durante patrulhamento ostensivo e preventivo realizado pela equipe do 11º Batalhão da PM.

Segundo a corporação, os policiais avistaram o indivíduo em via pública, no Centro da cidade, e realizaram a abordagem nas proximidades de uma residência. Após consulta ao sistema informatizado, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele, em razão da suspensão do regime prisional.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. O homem foi informado sobre seus direitos constitucionais, algemado conforme os protocolos de segurança e encaminhado a uma unidade hospitalar para a realização do laudo de lesões corporais.

Em seguida, ele foi entregue na Cadeia Pública de Campina da Lagoa, onde permanece à disposição da Justiça.

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