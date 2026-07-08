Investimento de R$ 20 bi promete carros híbridos com comportamento de elétrico ao Brasil

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Montadora alemã prepara ofensiva de SUVs nacionais equipados com tecnologia inovadora que prioriza a propulsão elétrica no perímetro urbano.
A Volkswagen se prepara para dar um salto tecnológico crucial no mercado brasileiro com o lançamento de seus novos veículos híbridos plenos (HEV). Apoiada em um robusto plano de investimentos de R$ 20 bilhões na América do Sul, a fabricante alemã trará ao país um conjunto mecânico inovador que promete entregar a experiência de condução de um carro 100% elétrico durante os trajetos urbanos, assemelhando-se ao comportamento de sistemas plug-in (PHEV), mas sem a necessidade de recarga na tomada.
O coração dessa nova estratégia é o motor 1.5 TSI Evo2 Flex de quatro cilindros, operando sob o eficiente ciclo Miller. Inicialmente importado do México e posteriormente nacionalizado em São Carlos, em São Paulo, o propulsor passou por uma transformação radical em sua versão eletrificada.
Ao contrário do modelo europeu puramente a combustão, que utiliza desligamento de cilindros para economizar combustível, a versão híbrida dispensa essa tecnologia. Em seu lugar, a engenharia da marca instalou uma sofisticada unidade no cárter composta por dois motores elétricos (um atuando como gerador e outro responsável pela tração), além de uma embreagem multidisco eletrônica responsável por acoplar e desacoplar o motor térmico de forma inteligente. O sistema é alimentado por uma bateria de 1,6 kWh com refrigeração líquida posicionada sob o banco traseiro.
Na prática, em velocidades de até 55 km/h, limite que abrange a maior parte das vias urbanas, o veículo prioriza a energia da bateria para rodar em modo 100% elétrico, especificamente em demandas de até 20 cv. Caso a bateria precise de carga ou o motorista exija mais força, o motor 1.5 entra em ação exclusivamente como gerador, gerando eletricidade para o motor de tração sem tracionar as rodas diretamente. A Volkswagen planeja oferecer esse conjunto em duas calibrações de potência: uma de 136 cv e 28,9 kgfm e outra, topo de linha, com 170 cv e 31,5 kgfm, que deve estrear primeiro no mercado.
Toda essa eficiência energética promete transformar a rotina dos motoristas em grandes centros urbanos e regiões metropolitanas. Quem frequenta as concessionárias Volkswagen em Niterói, por exemplo, logo poderá testar de perto como essa motorização lida bem com o anda e para das pontes e avenidas litorâneas, garantindo economia extrema sem abrir mão do desempenho de um motor turbo moderno.
A nova tecnologia híbrida será o pilar para que a Volkswagen reestruture sua linha de utilitários esportivos no Brasil. A reestruturação da linha de utilitários esportivos da montadora será dividida entre a manutenção de modelos consagrados e a chegada de novidades globais. Na base do portfólio, o inédito Tera atuará como o SUV de entrada da marca, enquanto os conhecidos Nivus e T-Cross serão mantidos em linha, recebendo atualizações visuais e de equipamentos para preservar sua competitividade no mercado. Essa decisão estratégica foi motivada, principalmente, pelo excelente desempenho comercial que o T-Cross mantém no país.
No topo da gama, a Volkswagen apostará em duas grandes novidades eletrificadas. O chamado Projeto Saga (VW213) dará origem a um SUV compacto com posicionamento premium, fortemente baseado no T-Roc europeu e dotado de um pacote de equipamentos mais generoso. Logo acima estará o Novo Taos (VW226), projeto de nova geração que foi promovido pela engenharia para substituir o modelo atual importado do México, consolidando a presença da marca com cinco SUVs produzidos em solo nacional até o fim desta década.
O desenvolvimento do novo Taos (VW226) revela uma estratégia de mercado astuta. Originalmente, o projeto nasceu nos laboratórios de engenharia sob o codinome “T-Cross NF”, pensado para ser a nova geração do SUV compacto. No entanto, diante das excelentes vendas do T-Cross atual, a direção da montadora optou por mantê-lo em produção e promover o novo projeto, que assumirá o posto de nova geração do Taos, com produção nacionalizada a partir de 2028. Com essa estratégia, a Volkswagen não apenas renova sua vitrine tecnológica, mas se posiciona de forma agressiva na disputa pela liderança da eletrificação no país.