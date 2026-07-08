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🇧🇷🤝🇦🇷 A RESENHA ESTÁ GARANTIDA NO PARANÁ SUPERMERCADOS! ⚽😂
Entre uma partida e outra da Copa, aquela velha provocação entre brasileiros e argentinos sempre aparece. De um lado, quem comemora os títulos mais recentes. Do outro, quem faz questão de lembrar que o Brasil segue sendo o único pentacampeão do mundo. 🏆🏆🏆🏆🏆😎
Mas no Paraná Supermercados a rivalidade fica só na brincadeira. O importante é reunir os amigos, preparar aquele churrasco, dar boas risadas e torcer junto, porque futebol é ainda melhor quando é compartilhado com quem a gente gosta. 🔥🍖⚽
E você, de que lado está nessa resenha? 😂👇
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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