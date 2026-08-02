Professor do Acre homenageia sobrinha que morreu em trilha no Paraná: ‘Foi fazendo o que gostava’ e pede mais segurança no ecoturismo

A emocionante despedida de um professor universitário à sobrinha fotógrafa, que faleceu precocemente durante uma aventura na natureza no Paraná

O professor da Universidade Federal do Acre, Marcos Silveira, utilizou as redes sociais para prestar uma tocante homenagem à sua sobrinha, Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos. A jovem, que atuava como fotógrafa, faleceu após um acidente durante uma trilha em Sapopema, no norte do Paraná, conforme informação divulgada pelo portal g1.

A tragédia mobilizou equipes de resgate e causou comoção nacional. O tio buscou ressignificar a dor da perda, destacando que a trajetória de vida da sobrinha vai muito além das circunstâncias do acidente, celebrando sua conexão profunda com o mundo natural.

Neste artigo, detalhamos como a família encara o luto, a importância do legado de Ana Paula e os alertas fundamentais sobre os riscos do ecoturismo em áreas que exigem cautela redobrada, conforme apurado pelo g1.

A conexão entre a fotografia e a natureza

Marcos Silveira descreveu a sobrinha como uma pessoa que via a fotografia como uma verdadeira extensão de seu jeito de existir. Para ele, Ana Paula possuía um olhar sensível, capaz de captar detalhes que a maioria das pessoas deixaria passar despercebidos no dia a dia.

O professor reforçou que a paixão da jovem pelas trilhas não era um ato de imprudência, mas uma forma de explorar o mundo. Ele ressaltou que, na família, o desejo de conhecer novos horizontes e estar em contato com a natureza é uma característica presente, descrita por ele como uma aventura na veia.

O acidente em Sapopema e o alerta para o ecoturismo

O desaparecimento ocorreu no dia 25 de julho, enquanto Ana Paula e uma amiga realizavam uma trilha no famoso Salto das Orquídeas, um complexo de cachoeiras muito frequentado na região. Segundo o relato, a água estava agitada devido a chuvas recentes na localidade.

Durante uma travessia auxiliada por cordas, a fotógrafa escorregou e foi levada pela correnteza. A amiga que a acompanhava também caiu, mas conseguiu se salvar ao se segurar em uma pedra, sendo encontrada no dia seguinte com uma fratura na coluna.

Diante do ocorrido, o professor defendeu mudanças urgentes nas condições de segurança do ecoturismo no Brasil. Ele sugere a instalação de placas informativas, melhor sinalização de riscos e a atualização rigorosa de protocolos para evitar novas tragédias.

Legado e reflexão sobre a segurança

Para Marcos, se a história de Ana Paula puder salvar uma única vida através da conscientização, o sofrimento da família terá um sentido maior. Ele acredita que a segurança nas trilhas deve ser uma prioridade absoluta para quem busca o contato com a natureza.

A mensagem deixada pelo professor serve como um alerta para que aventureiros e gestores de parques priorizem a prevenção. A valorização da vida, segundo ele, deve sempre vir antes da busca pela foto perfeita ou pelo desafio de uma trilha desconhecida.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quem era Ana Paula Silveira Cardoso? Ela era uma socióloga e fotógrafa de 29 anos, conhecida por sua sensibilidade e paixão por explorar a natureza.

O que aconteceu em Sapopema? Ana Paula foi levada pela correnteza de um rio durante uma trilha no Salto das Orquídeas, após escorregar durante uma travessia.

Qual foi a posição do professor Marcos Silveira? Ele prestou uma homenagem à sobrinha, destacando sua personalidade carinhosa e defendendo melhorias na segurança do ecoturismo.

O que o professor sugere para o ecoturismo? Ele propõe a instalação de placas, melhor sinalização de riscos e a revisão de protocolos de segurança em trilhas.

A amiga de Ana Paula sobreviveu? Sim, a amiga conseguiu se segurar em uma pedra e foi resgatada no dia seguinte, sendo hospitalizada com uma fratura na coluna.