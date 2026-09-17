Irmão é preso suspeito de ferir irmão e cunhado com facão em churrasco horas após velório no Paraná

Caso ocorreu em Assis Chateaubriand; vítimas foram ao Hospital Beneficente Moacir Micheletto e suspeito foi preso horas depois pela PM.

Um homem foi preso suspeito de atacar o próprio irmão e o cunhado com um facão durante um churrasco de família em Assis Chateaubriand, na noite de terça-feira (15), horas após o velório do pai, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR).

De acordo com a PCPR, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado após duas vítimas darem entrada no Hospital Beneficente Moacir Micheletto com ferimentos na cabeça provocados por arma branca.

Detalhes do episódio

Segundo o relato de uma das vítimas à polícia, a família se reuniu para um churrasco horas depois do velório. Durante o encontro, ele se desentendeu com o próprio irmão por questões relacionadas à herança do pai. O irmão saiu do local dizendo que voltaria e, minutos depois, retornou com um facão e golpeou a cabeça da vítima.

O cunhado tentou intervir e também foi atingido na cabeça. Familiares conseguiram desarmar o agressor, que fugiu em seguida. As duas vítimas foram por conta própria ao hospital para receber atendimento médico.

Ação da polícia e investigação

Após colher informações no hospital, a Polícia Militar passou a patrulhar a região e localizou o suspeito horas depois. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil, acompanhado dos laudos de lesão corporal das duas vítimas. A identidade do preso não foi divulgada.

Segundo o delegado Túlio Fernando Cavalcanti, responsável pelo caso, a motivação da agressão e a extensão das lesões ainda serão apuradas ao longo do inquérito Polícia.