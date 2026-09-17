Irmão é preso suspeito de ferir irmão e cunhado com facão em churrasco horas após velório no Paraná

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Um homem foi preso suspeito de atacar o próprio irmão e o cunhado com um facão durante um churrasco de família em Assis Chateaubriand, na noite de terça-feira (15), horas após o velório do pai, segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR).
De acordo com a PCPR, o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) foi acionado após duas vítimas darem entrada no Hospital Beneficente Moacir Micheletto com ferimentos na cabeça provocados por arma branca.
Segundo o relato de uma das vítimas à polícia, a família se reuniu para um churrasco horas depois do velório. Durante o encontro, ele se desentendeu com o próprio irmão por questões relacionadas à herança do pai. O irmão saiu do local dizendo que voltaria e, minutos depois, retornou com um facão e golpeou a cabeça da vítima.
O cunhado tentou intervir e também foi atingido na cabeça. Familiares conseguiram desarmar o agressor, que fugiu em seguida. As duas vítimas foram por conta própria ao hospital para receber atendimento médico.
Após colher informações no hospital, a Polícia Militar passou a patrulhar a região e localizou o suspeito horas depois. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil, acompanhado dos laudos de lesão corporal das duas vítimas. A identidade do preso não foi divulgada.
Segundo o delegado Túlio Fernando Cavalcanti, responsável pelo caso, a motivação da agressão e a extensão das lesões ainda serão apuradas ao longo do inquérito Polícia.