ISA Energia avalia potencial oferta de ações de R$650 mi

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A ISA Energia afirmou ainda que, caso a oferta seja realizada, será outorgado direito de prioridade aos acionistas para subscrição das ações
SÃO PAULO, 3 Jul (Reuters) – A ISA Energia (ISAE3) está avaliando a possibilidade de realizar uma oferta subsequente primária de ações preferenciais estimada em R$650 milhões, anunciou a transmissora de energia elétrica nesta sexta-feira.
Em fato relevante, a companhia disse que engajou o BTG Pactual para assessorá-la no processo, sobre o qual ‘não há qualquer decisão formal’, acrescentou.
A ISA Energia afirmou ainda que, caso a oferta seja realizada, será outorgado direito de prioridade aos acionistas para subscrição das ações.
Sua controladora, a ISA Capital, manifestou intenção de subscrever ações em montante correspondente à sua participação acionária de 35,81% na companhia, no máximo.
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