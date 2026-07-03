A ‌ISA Energia ​afirmou ainda que, caso a oferta seja realizada, ⁠será ​outorgado ​direito de prioridade aos acionistas ⁠para ​subscrição das ações

SÃO PAULO, ⁠3 Jul (Reuters) – ⁠A ISA Energia ‌(ISAE3) está avaliando a possibilidade de realizar ‌uma oferta subsequente primária de ações preferenciais estimada em R$650 milhões, ⁠anunciou ‌a transmissora ⁠de energia elétrica nesta sexta-feira.

Em fato relevante, a companhia disse que ​engajou o BTG Pactual para assessorá-la ​no processo, sobre o qual ‘não há qualquer decisão formal’, acrescentou.

A ‌ISA Energia ​afirmou ainda que, caso a oferta seja realizada, ⁠será ​outorgado ​direito de prioridade aos acionistas ⁠para ​subscrição das ações.

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Sua controladora, a ISA ​Capital, manifestou intenção de subscrever ações ​em ⁠montante correspondente à sua ⁠participação acionária de 35,81% na companhia, no máximo.