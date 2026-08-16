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Islam Makhachev Crava Motivo Para Derrota De Ilia Topuria Contra Justin Gaethje

Islam Makhachev Crava Motivo Para Derrota De Ilia Topuria Contra Justin Gaethje

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Islam Makhachev Crava Motivo Para Derrota De Ilia Topuria Contra Justin Gaethje
Islam Makhachev Crava Motivo Para Derrota De Ilia Topuria Contra Justin Gaethje
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Ilia Topuria derrota

Topuria foi castigado por Gaethje no UFC. Foto: Reprodução/Instagram/UFC

A derrota para Justin Gaethje pode ter sido resultado de um excesso de confiança de Ilia Topuria. Essa é a avaliação de Islam Makhachev, que acredita que o georgiano subestimou o adversário no UFC Casa Branca, realizado em 14 de junho, em Washington D.C. Para o russo, o ex-campeão acreditou demais no próprio poder e acabou pagando caro no confronto. O atual campeão dos meio-médios (até 77,1 kg) faz a luta principal do próximo sábado (15), contra Ian Garry, na Filadélfia (EUA).

Em entrevista ao canal do YouTube de Demetrious Johnson, disponível nesta terça-feira (11), Makhachev afirmou que Topuria perdeu o foco após alcançar o topo e entrou no duelo contra Gaethje acreditando que conseguiria definir o combate com facilidade. Segundo o duplo campeão, esse tipo de postura pode acontecer quando um lutador chega ao topo.

“Quando você se torna campeão e perde o foco, isso acontece. Este é um esporte muito perigoso. E acho que foi isso que aconteceu com o Ilia. Ele simplesmente o subestimou porque achou que poderia derrotá-lo facilmente. Achou que poderia nocauteá-lo e acreditou no seu poder. Mas o Gaethje é um verdadeiro cão de guarda”, disse Islam Makhachev.

Na sequência, o russo também criticou a postura do ex-campeão antes do combate. Para ele, Topuria demonstrou confiança excessiva ao agir como se a vitória estivesse garantida antes mesmo de entrar no octógono.

“Como você pode comemorar a vitória antes da luta? Espero que ele volte e mostre um bom desempenho, porque vejo que o Ilia é um bom lutador”, completou.

O revés para Gaethje marcou a primeira derrota de Topuria no UFC e interrompeu sua trajetória no topo da divisão dos leves (até 70,3 kg). Agora, o espanhol terá que reconstruir o caminho até uma nova disputa pelo cinturão.

Relembre o confronto entre Justin Gaethje e Ilia Topuria

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Ilia Topuria e Justin Gaethje em encarada na Casa Branca. Foto: Reprodução/YouTube.

Topuria chegou ao confronto com Gaethje embalado pela conquista do título dos leves (até 70,3 kg)  diante de Charles do Bronx e ainda invicto no MMA profissional, com 17 vitórias. O duelo, realizado no UFC Casa Branca, colocou frente a frente o campeão linear e o então campeão interino pela unificação do cinturão.

No entanto, o georgiano encontrou um adversário disposto a impor um ritmo intenso desde os primeiros minutos. Justin Gaethje levou a melhor em um confronto bastante equilibrado e duro, até o segundo round, o norte-americano cresceu e dominou até que a luta foi interrompida após o quarto round por decisão da equipe de Ilia Topuria. Com o resultado, o norte-americano conquistou o título e impôs a primeira derrota da carreira do rival.

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